ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:39
ΕΙΝΑΠ: Απαράδεκτες οι συνθήκες διανυκτέρευσης των γιατρών που εφημερεύουν στο «Ασκληπιείο Βούλας»

Τις απαράδεκτες συνθήκες ενδιαίτησης των εφημερευόντων γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, κάνει λόγο για «κτίρια παλιά που δεν έχουν ανακαινιστεί, αφόρητη υγρασία στα δωμάτια, υδραυλικά παλαιωμένα από όπου βγαίνει νερό αμφίβολης καταλληλόλητας» και τονίζει ότι «δεν εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής» για τους εργαζόμενους. Ακόμη και τα κρεβάτια δεν επαρκούν συχνά, επισημαίνει «όταν διατίθενται τρεις (!) κλίνες και εφημερεύουν πέντε ειδικευόμενοι διαφορετικού φύλου».

Όλα αυτά, «την ώρα που η διοίκηση του Ασκληπιείου σπαταλά τεράστια ποσά σε ιδιώτες και εργολάβους», καταδεικνύει η Ένωση θυμίζοντας ότι η τηλεδιάγνωση των αξονικών τομογραφιών στοίχισε 20.000 ευρώ μόνο για τον Ιανουάριο 2026. Και διερωτάται πώς την ίδια στιγμή η διοίκηση «δε βρίσκει κονδύλια για να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διημέρευσης των ιατρών του νοσοκομείου;»

Συμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, παρά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, ο διοικητής δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια αλλαγής αυτής της κατάστασης. Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά ζητούν «να γίνουν άμεσα τα απαραίτητα ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση που προσβάλει και ταλαιπωρεί τους συναδέλφους μας».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

