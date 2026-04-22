Γεραπετρίτης στο CNN: Επιβεβαίωσε την ιρανική επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο, «ανεπιβεβαίωτη η κατάσχεση»

Ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αλλά παραμένει ασαφές εάν έχει κατασχεθεί από το Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Μιλώντας στην Μπέκι Άντερσον του CNN στο Connect the World νωρίτερα σήμερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς».

Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πολύ ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα ελληνοκτητικά πλοία να αποφύγουν τη διέλευση από την κεντρική πλωτή οδό.

«Ήταν ένα πλοίο με λιβεριανή σημαία και ελληνικής ιδιοκτησίας, που προσπαθούσε να βγει από το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Γεραπετρίτης. «Έχουμε στείλει μια γενική ειδοποίηση σε όλα τα ελληνοκτητικά πλοία να είναι πολύ προσεκτικά, να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη διέλευση του στενού».

Το πλοίο ήταν ένα από τα τρία που στόχευσε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο άλλα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιρανικά ύδατα, ανέφερε το IRGC.

Διαβάστε επίσης:

