ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:38
Γεραπετρίτης στο CNN: Επιβεβαίωσε την ιρανική επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο, «ανεπιβεβαίωτη η κατάσχεση»

Ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αλλά παραμένει ασαφές εάν έχει κατασχεθεί από το Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Μιλώντας στην Μπέκι Άντερσον του CNN στο Connect the World νωρίτερα σήμερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς».

Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πολύ ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα ελληνοκτητικά πλοία να αποφύγουν τη διέλευση από την κεντρική πλωτή οδό.

«Ήταν ένα πλοίο με λιβεριανή σημαία και ελληνικής ιδιοκτησίας, που προσπαθούσε να βγει από το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Γεραπετρίτης. «Έχουμε στείλει μια γενική ειδοποίηση σε όλα τα ελληνοκτητικά πλοία να είναι πολύ προσεκτικά, να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη διέλευση του στενού».

Το πλοίο ήταν ένα από τα τρία που στόχευσε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο άλλα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιρανικά ύδατα, ανέφερε το IRGC.

Διαβάστε επίσης:

Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας των 13 της ΝΔ: Η Παπακώστα ψήφισε τον εαυτό της, ο Φλώρος το δεύτερο «όχι», «παρών» από Αθανασίου στη δική του ασυλία, απείχε ο Τσιάρας 

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Κοβέσι: Συνεργασία ΔΑΟΕ-Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. – 300 ευρώ σε συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, επίδομα 150 ευρώ για παιδιά

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

H Νοτοπούλου έστειλε επιστολική ψήφο για τις άρσεις ασυλίας, αλλά η γραμματεία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε… μαντάρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δεν υπήρχε προμελέτη, κατέθεσε στη δίκη ο δράστης που δολοφόνησε την σύζυγό του και την έκρυψε στο πατάρι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι «διακοψίες», η απουσία Μητσοτάκη και τα σχόλια Κωνσταντοπούλου και Γιαννούλη για το χειροκρότημα σε Καραμανλή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

