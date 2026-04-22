ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:46
22.04.2026 14:25

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. – 300 ευρώ σε συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, επίδομα 150 ευρώ για παιδιά

22.04.2026 14:25
Το νέο πακέτο με τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος ανακοίνωσε με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τετάρτης και ακολούθησε η εξειδίκευση των μέτρων.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, έδωσαν τις λεπτομέρειες της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της κοινωνίας.

Η Ελλάδα αλλάζει: Από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από την κρίση στη σταθερότητα και από τη σταθερότητα στη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας το πακέτο των 8 μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

 Όπως είπε ο υπουργός, από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από το πρωτογενές πλεόνασμα, περίπου 500 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία. Και τόνισε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, δεν προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Προέρχεται από τη βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Διευκρίνισε ότι μόνο το 10% προέρχεται από τους έμμεσους φόρους, το υπόλοιπο είναι από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

 Σύμφωνα με τον υπουργό, επιλέχθηκε ένας ισορροπημένος τρόπος για την επιστροφή του πλεονάσματος. Σε μόνιμη βάση για όλους όσοι έχουν ανάγκη και εφάπαξ εκεί που είναι συγκυριακές οι επιπτώσεις. Ενώ, για τις ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «ακούσαμε το αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων. Είναι δική μας ευθύνη να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και χώρο διευκόλυνσης».

 Καταλήγοντας, ο υπουργός επισήμανε ότι «η οικονομία όχι απλώς αντέχει, τα πηγαίνει καλά. Επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι το στίγμα μας και σε αυτό το στίγμα θα επιμείνουμε».

Δείτε τις ανακοινώσεις:

Ο ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι «επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία. Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, είναι αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Είχαμε δύο επιλογές: Να το διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο».

Αναλύοντας τα μέτρα, ο Κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «ανακοινώνουμε μία δέσμη 8 μέτρων σε τρεις άξονες: στήριξη του εισοδήματος, ελάφρυνση του κόστους ζωής και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους».

Αναλυτικά:

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

  1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπόλοιπου
  2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ
  3. Δυνατότητα ρύθμισης ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Ενίσχυση στους συνταξιούχους

Η ενίσχυση που δίνεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από 250 ευρώ στα 300 και διευρύνονται τα κριτήρια. Η ενίσχυση θα αφορά πλέον το 85% των συνταξιούχων από 60% πέρσι. Η παρέμβαση θα είναι μόνιμη.

Στεγαστικό

Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Θα καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών ή 1.000.000 πολίτες.

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Ενεργειακή κρίση

Η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης επεκτείνεται και τον Μάϊο, ενώ η επιδότηση για τα λιπάσματα θα συνεχιστεί μέχρι και τον Αύγουστο.

Προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα έχουν επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία.

Αναθεωρείται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη από το 2,4 στο 2%.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υπουργός -λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών των καυσίμων και τις συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα- ο πληθωρισμός αυξάνεται προσωρινά.

Αντίθετα, για το 2027 αναθεωρείται ανοδικά η ανάπτυξη , από το 1,7% στο 2% λόγω των επενδύσεων, ενώ ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί.

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός – Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε τη συζήτηση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ (Live)

Περίπου μισή ώρα κράτησαν οι συνομιλίες Κοβέσι με Φλωρίδη – Το αίτημα του Φλωρίδη για τις δικογραφίες σε πολιτικά πρόσωπα

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψηφίζουν για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – «Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» είπε ο Καραμανλής (Live)

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:45
Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

