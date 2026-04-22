Γεωργιάδης: «Έρχεται νέο σύστημα για την ταχύτερη είσοδο των καινοτόμων αντικαρκινικών φαρμάκων στην Ελλάδα»

Σε δημόσια διαβούλευση είναι ένα νέο σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει την ταχύτερη είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέδριο που διοργανώνει το The Economist.

Αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ομιλία του στην 6η Ετήσια Συνοδό Κορυφής για τον Καρκίνο στην Ελλάδα, με τίτλο «Η καταπολέμηση του καρκίνου σε ταραγμένες εποχές», ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «ο στόχος είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς, μέσα από συνεργασία της Πολιτείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες των τελευταίων 15 ετών, έχει οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης με την ιατρική κοινότητα και τους ασθενείς, προσθέτοντας ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στη φαρμακευτική πολιτική, τόνισε ότι η αμερικανική αγορά, ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως, επηρεάζει αναπόφευκτα τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο: «Όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αδύνατο να μην υπάρξουν επιπτώσεις και στις υπόλοιπες αγορές, με βασικό ζήτημα τον εφοδιασμό των χωρών με φάρμακα», όπως επεσήμανε ο υπουργός.

Σήμερα συμμετείχα στο συνέδριο του @TheEconomist για την θεραπεία του καρκίνου. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για τα εξαιρετικά τους λόγια για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Ιδιαιτέρως ξεχώρισα την δήλωση του καθηγητού κ. Θάνου Δημόπουλου, πρώην Πρύτανη, πρώην… pic.twitter.com/sRxE36GDTO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 22, 2026

Οι τιμές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ενδεχόμενο ευθυγράμμισης των τιμών, το οποίο εάν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο παγκόσμιο φαρμακευτικό τοπίο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μετάβαση αυτή δεν θα είναι εύκολη και θα συνοδευτεί από προκλήσεις.

Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, ανέδειξε τη σημασία της μεγαλύτερης ενοποίησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Σημείωσε ότι, ως σύνολο, η Ένωση είναι ισότιμη σε ισχύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτίμησε ότι οι διεθνείς αλλαγές θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών εντός της ΕΕ.

