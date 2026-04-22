Εμβόλια: Η δια βίου ανοσοποίηση «ασπίδα προστασίας» της δημόσιας υγείας

Τουλάχιστον 154 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια -περίπου έξι ζωές ανά λεπτό- χάρη στην εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, ενώ η βρεφική επιβίωση έχει βελτιωθεί κατά περίπου 40%.

Τα δεδομένα αυτά ανέδειξαν στο επίκεντρο την αξία της δια βίου ανοσοποίησης ως θεμέλιο της Δημόσιας Υγείας, στην οποία ήταν αφιερωμένη η χθεσινή Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ) με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού 2026, με κεντρικό μήνυμα «Εμβολιασμός σε κάθε στάδιο της ζωής. Ενισχύοντας τη Δημόσια Υγεία».

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η Πρόεδρος του ΠΣΕΥ, κ. Σακουφάκη, υπογράμμισε ότι οι εμβολιασμοί συνιστούν «μία από τις πλέον αποδοτικές, τεκμηριωμένες και καθολικά εφαρμόσιμες παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης», με πολυδιάστατη επίδραση στη μείωση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και του φορτίου νόσου.

Όπως σημείωσε, η συμβολή των εμβολιασμών εκτείνεται πέραν της ατομικής προστασίας, μέσω της επίτευξης συλλογικής ανοσίας που διακόπτει την αλυσίδα μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, ενώ η μείωση της επίπτωσης των λοιμώξεων συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Παρά ταύτα, η αυξανόμενη διστακτικότητα έναντι του εμβολιασμού συνιστά, όπως επισήμανε, κρίσιμη πρόκληση για τα συστήματα υγείας.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Γενική Γραμματέας του ΠΣΕΥ, κ. Δέσποινα Τοπάλη, υπογράμμισε ότι «ο εμβολιασμός δεν είναι μια αποσπασματική ιατρική πράξη, ούτε μια παρέμβαση που αφορά αποκλειστικά την παιδική ηλικία· είναι μια διαχρονική στρατηγική πρόληψης» και τόνισε ότι η δια βίου προσέγγιση αφορά τη διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά, αλλά και τη συστηματική θωράκιση των εφήβων, των ενηλίκων, των επαγγελματιών υγείας, των χρονίως πασχόντων, των ανοσοκατεσταλμένων, των εγκύων και των ηλικιωμένων, ενώ σύγχρονες εξελίξεις, όπως η παθητική ανοσοπροφύλαξη για τον RSV στα βρέφη με μονοκλωνικά αντισώματα μακράς δράσης, διευρύνουν τις δυνατότητες προστασίας των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Από πλευράς Πολιτείας, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, επισήμανε ότι η ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης παραμένει σταθερή προτεραιότητα και χαρακτήρισε τον εμβολιασμό «θεμελιώδη πυλώνα συλλογικής υγειονομικής ασφάλειας και ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόληψη».

Συμπληρωματικά, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, κ. Φωτεινή Κουλούρη, σημείωσε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί «θεμελιώδη πυλώνα πρόληψης και κρίσιμο εργαλείο προστασίας της υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής».

Από την επιστημονική κοινότητα, ο Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας κ. Νικόλαος Σπυρίδης υπενθύμισε ότι από τη γρίπη και την πολιομυελίτιδα έως την ιλαρά και την πανδημία της COVID-19 η βασική παρέμβαση που οδήγησε σε μείωση της θνητότητας ήταν η εφαρμογή εκτεταμένων εμβολιαστικών προγραμμάτων, τονίζοντας: «τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί από την επιστημονική κοινότητα χωρίς περιστροφές».

Συμπληρωματικά, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Γκίκας Μαγιορκίνης επισήμαινε ότι η καθυστερημένη εμβολιαστική κάλυψη δημιουργεί θύλακες ευπαθών ατόμων, ευνοεί την επανακυκλοφορία λοιμογόνων παραγόντων και αυξάνει τον κίνδυνο επιδημικών εξάρσεων.

Τι λένε οι ασθενείς

Τη διάσταση των ασθενών στη συζήτηση εισήγαγε η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα. Μέμη Τσεκούρα, τονίζοντας ότι η πρόσβαση οφείλει να είναι καθολική, έγκαιρη και χωρίς πρακτικά εμπόδια. Σε ένα περιβάλλον όπου η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για πολίτες υψηλού κινδύνου, η κ. Τσεκούρα χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο των Επισκεπτών Υγείας, καθώς «η συστηματική παρουσία τους στην κοινότητα, η άμεση επαφή με τον πολίτη και η δυνατότητα προσαρμογής της ενημέρωσης στις ανάγκες κάθε ομάδας ενισχύουν την κατανόηση και υποστηρίζουν ουσιαστικά την πρόληψη».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας παρουσίασε, μέσω των εκπροσώπων του, την πολυεπίπεδη στρατηγική που ανέπτυξε το τελευταίο έτος για την προαγωγή του εμβολιασμού, η οποία περιλαμβάνει τη διοργάνωση έξι Ακαδημιών Προαγωγής Εμβολιασμού σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο και Ιωάννινα, εξειδικευμένα webinars για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, τη συνεχιζόμενη Πανελλήνια Εκστρατεία για τον HPV, την έκδοση επικαιροποιημένου ενημερωτικού εντύπου και τη διαρκή παρουσία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με στόχο τη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον πολίτη και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Συμπέρασμα

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεων ήταν ότι, από το βρέφος έως τον ηλικιωμένο, ο εμβολιασμός αποτελεί μια διαρκή επένδυση υγείας και ότι η διασφάλισή του απαιτεί τη στενή συνεργασία Πολιτείας, επαγγελματιών υγείας, επιστημονικών εταιρειών, συλλόγων ασθενών και κοινωνίας των πολιτών, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει τι χρειάζεται να κάνει, να έχει τη δυνατότητα να το πράξει και να λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη.

