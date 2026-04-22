«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

Νέο single του Πρινς (Prince) κυκλοφόρησε με αφορμή την 10η επέτειο από τον θάνατό του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός απεβίωσε πριν από μια δεκαετία, στις 21 Απριλίου 2016, από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης. Ήταν 57 ετών.

Το «With This Tear» από το εκτενές μουσικό αρχείο του Prince κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας NPG Records και της Legacy Recordings της Sony Music Entertainment.

«Ηχογραφημένο το 1991 στο Πέισλι Παρκ (έπαυλη και στούντιο ηχογράφησης του) και πρόσφατα μιξαρισμένο από τον Κρις Τζέιμς (Chris James), αυτό το τραγούδι βρίσκει τον Prince να έχει τον πλήρη έλεγχο, γράφοντας, κάνοντας την παραγωγή και ερμηνεύοντας κάθε νότα» αναφέρεται σε περιγραφή στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αείμνηστου μουσικού.

Το τραγούδι που αργότερα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε η Σελίν Ντιόν (Celine Dion), επανέρχεται τώρα στην αρχική του μορφή.

Ο Κρις Τζέιμς, υποψήφιος για Grammy μηχανικός ήχου/παραγωγός, είναι συνεργάτης του Prince για πολλά χρόνια, ενώ έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Όσιαν (Frank Ocean), Μιγκέλ (Miguel) και Τζανέλ Μονέι (Janelle Monáe).

