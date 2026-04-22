ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:50
ΜΟΥΣΙΚΗ

22.04.2026 13:30

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

22.04.2026 13:30
credit: AP

Νέο single του Πρινς (Prince) κυκλοφόρησε με αφορμή την 10η επέτειο από τον θάνατό του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός απεβίωσε πριν από μια δεκαετία, στις 21 Απριλίου 2016, από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης. Ήταν 57 ετών.

Το «With This Tear» από το εκτενές μουσικό αρχείο του Prince κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας NPG Records και της Legacy Recordings της Sony Music Entertainment.

«Ηχογραφημένο το 1991 στο Πέισλι Παρκ (έπαυλη και στούντιο ηχογράφησης του) και πρόσφατα μιξαρισμένο από τον Κρις Τζέιμς (Chris James), αυτό το τραγούδι βρίσκει τον Prince να έχει τον πλήρη έλεγχο, γράφοντας, κάνοντας την παραγωγή και ερμηνεύοντας κάθε νότα» αναφέρεται σε περιγραφή στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αείμνηστου μουσικού.

Το τραγούδι που αργότερα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε η Σελίν Ντιόν (Celine Dion), επανέρχεται τώρα στην αρχική του μορφή.

Ο Κρις Τζέιμς, υποψήφιος για Grammy μηχανικός ήχου/παραγωγός, είναι συνεργάτης του Prince για πολλά χρόνια, ενώ έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Όσιαν (Frank Ocean), Μιγκέλ (Miguel) και Τζανέλ Μονέι (Janelle Monáe).

Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Aiglon Group Α.Ε. με αναβαθμισμένο ρόλο συμβουλευτικής ηγεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιό της

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:50
Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Aiglon Group Α.Ε. με αναβαθμισμένο ρόλο συμβουλευτικής ηγεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιό της

ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

