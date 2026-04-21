Νεφέλη Φασούλη: Μια καλοκαιρινή φιέστα γεμάτη μουσική και φως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Νεφέλη Φασούλη μας καλεί σε μια καλοκαιρινή φιέστα γεμάτη μουσική και φως και τραγουδώντας και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα ‘ρθει, ταξιδεύει παντού στην Ελλάδα, να το ακούσουμε όλοι…

Μαζί με την μπάντα της μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα για λίγη ανοιχτωσιά, τζιν-σόδα και καθαρό αέρα.

Καινούργια τραγούδια, και παλιά (πιο καινούργια από καινούργια), ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, φώτα και χρυσόσκονη, συνθέτουν την τέλεια καλοκαιρινή έξοδο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι.

Πρόσωπα δικά μας, ραντεβού κάτω από τ’ άστρα να γίνουμε πολλά!

Πέμπτη 11 Ιουνίου | Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 2 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα

Διαβάστε επίσης:

Η Χριστίνα Μαξούρη παρουσιάζει τα «Τραγούδια για τον πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων» στο Θέατρο Μετς

«Barrymore» του William Luce στο θέατρο Άνεσις – Στον ομώνυμο ρόλο ο Δημήτρης Καταλειφός

«Οθέλλος» σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου – Με Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Μιχάλη Σαράντη, Στεφανία Γουλιώτη και Ιωάννα Δεμερτζίδου



