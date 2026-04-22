ΕΝΟΤΗΤΑ για ΓΣΕΕ: «Συνέδριο φάντασμα», «συνέδριο νοθείας» – μέχρι και νεκροί στους καταλόγους

Σε σκληρή καταγγελία απέναντι στη λειτουργία της ΓΣΕΕ προχωρά η συνδικαλιστική παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ», χαρακτηρίζοντας το 39ο συνέδριο ως ένα «συνέδριο φάντασμα» και «συνέδριο νοθείας», που –όπως υποστηρίζει– δεν έχει καμία ουσιαστική νομιμοποίηση στη συνείδηση των εργαζομένων.
Η εικόνα που περιγράφεται είναι αυτή ενός συνεδρίου αποκομμένου από τη βάση, όπου η συμμετοχή δεν προκύπτει από ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, αλλά από μηχανισμούς που αναπαράγουν τους ίδιους συσχετισμούς. Για την «ΕΝΟΤΗΤΑ», πρόκειται για μια διαδικασία που όχι μόνο δεν εκφράζει τους εργαζόμενους, αλλά υπονομεύει συνολικά την έννοια του συνδικαλισμού.
Κεντρικό σημείο της κριτικής αποτελεί η ίδια η έννοια της αντιπροσώπευσης. Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» μιλά για ένα «συνέδριο φάντασμα», στο οποίο η πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων είναι ισχνή έως ανύπαρκτη, ενώ η εκπροσώπηση διαμορφώνεται μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες.
Παράλληλα, κάνει λόγο για «συνέδριο νοθείας», όπου οι ίδιοι οι αμφισβητούμενοι σύνεδροι επικυρώνουν τη νομιμότητά τους, δημιουργώντας έναν κλειστό κύκλο που ακυρώνει κάθε έννοια δημοκρατικού ελέγχου.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» προχωρά ακόμη παραπέρα, καταγράφοντας συγκεκριμένα περιστατικά που –αν επιβεβαιωθούν– εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη διαδικασία:
Ιδιαίτερα βαριά είναι η καταγγελία ότι στους εκλογικούς καταλόγους εμφανίζονται ακόμη και νεκροί να «ψηφίζουν», γεγονός που –όπως υπογραμμίζεται– δεν αποτελεί απλώς παρατυπία, αλλά ένδειξη βαθιάς αλλοίωσης των διαδικασιών.
Για την «ΕΝΟΤΗΤΑ», όλα τα παραπάνω δεν είναι μεμονωμένες στρεβλώσεις, αλλά κομμάτια ενός ευρύτερου μηχανισμού που έχει αποκοπεί πλήρως από τον κόσμο της εργασίας. Η χαμηλή συμμετοχή των εργαζομένων δεν θεωρείται τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της απαξίωσης που γεννά ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας.
Απέναντι σε αυτή την εικόνα, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» προτείνει μια διαφορετική πορεία:
τη συγκρότηση ενός πραγματικά αναλογικού και αντιπροσωπευτικού προεδρείου, χωρίς τις δυνάμεις που έχουν ήδη ασκήσει διοίκηση και –όπως σημειώνει– ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.
Δηλώνει ότι δεν επιδιώκει θέσεις, αλλά στηρίζει μια τέτοια πρωτοβουλία, επιμένοντας στην ανάγκη επανασύνδεσης του συνδικαλισμού με τους εργαζόμενους.
Το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ μπορεί να ολοκληρώθηκε τυπικά, όμως –σύμφωνα με την «ΕΝΟΤΗΤΑ»– άφησε πίσω του μια ακόμη βαθύτερη κρίση νομιμοποίησης.
Ο χαρακτηρισμός «συνέδριο φάντασμα» και «συνέδριο νοθείας», μαζί με τις καταγγελίες για μέχρι και νεκρούς στους καταλόγους, σκιαγραφούν –όπως υποστηρίζει– μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς σοβαρές συνέπειες για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να προχωρήσει σε πανελλαδική στάση εργασίας αύριο. Πέμπτη, 23 Απριλίου, από τις 11:00 πμ έως την ώρα λήξης του ωραρίου.
Η απόφαση πάρθηκε ώστε τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – …και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες θα υπαχθεί η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Εποπτεία Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την κινητοποίησή τους, οι εργαζόμενοι απαιτούν:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
