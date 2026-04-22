Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Aiglon Group Α.Ε. με αναβαθμισμένο ρόλο συμβουλευτικής ηγεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιό της

Η Aiglon Group Α.Ε., στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξής της και της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της κατεύθυνσης, ανακοινώνει οργανωτική προσαρμογή στη διοικητική της δομή.

Ο κ. Πέτρος Πιπερίδης, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, τη λειτουργική ενοποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Aiglon Group Α.Ε., αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο Στρατηγικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Από την νέα του θέση, ο κ. Πιπερίδης μαζί με τον κ. Π. Συγγελίδη θα συντονίζουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας καθώς και την επέκτασή της σε άλλες δραστηριότητες.