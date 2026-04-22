Apple: Τι αλλάζει στα προϊόντα της εταιρείας με τον Τζον Τέρνους στο «τιμόνι»

Η διαδοχή του Tim Cook από τον John Ternus στην Apple σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή του τεχνολογικού γίγαντα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια διοικητική μετάβαση, αλλά για μια σαφή δήλωση προθέσεων, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο John Ternus, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τα ηνία από τον Σεπτέμβριο, δεν είναι ένας τυπικός μάνατζερ πωλήσεων ή ένας οραματιστής του software. Είναι ένας «άνθρωπος του hardware», ένας μηχανολόγος μηχανικός που ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας από το 2001.

Η στρατηγική επιλογή του hardware

Σε έναν κόσμο όπου το λογισμικό και η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζουν να κυριαρχούν, η Apple επιλέγει να οχυρωθεί πίσω από αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: τη δημιουργία κορυφαίων συσκευών. Η λογική είναι απλή: μπορεί να χρησιμοποιείς υπηρεσίες της Google, της Meta ή του Netflix, αλλά τις χρησιμοποιείς μέσα από ένα iPhone, ένα Mac ή ένα iPad.

Η πρόσφατη επιτυχία του MacBook Neo, το οποίο στα 599 δολάρια έχει γίνει ανάρπαστο, φέρει τη σφραγίδα του Ternus. Η Apple κατάφερε να αξιοποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα και την αρχιτεκτονική των δικών της επεξεργαστών για να κυριαρχήσει τόσο στην οικονομική όσο και στην premium κατηγορία, την ώρα που οι ανταγωνιστές της πάλευαν με ελλείψεις υλικών.

To MacBook Neo

Το στοίχημα του On-Device AI

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ternus είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώ η Apple θεωρήθηκε «αργή» σε σύγκριση με την OpenAI ή τη Google, η στρατηγική της επικεντρώνεται πλέον στην ιδιωτικότητα.

Χάρη στην «ενοποιημένη μνήμη» των τσιπ της, η Apple έχει το πλεονέκτημα να τρέχει βαριά μοντέλα AI τοπικά στη συσκευή και όχι στο cloud. Αυτό σημαίνει ταχύτητα και, κυρίως, ασφάλεια δεδομένων – ένα από τα βασικά διαφημιστικά ατού της εταιρείας.

Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Ο Ternus δεν κληρονομεί μόνο επιτυχίες. Θα κληθεί να διαχειριστεί:

Την εξασθένιση του iPhone: Πώς θα βρει η Apple τη νέα «μηχανή ανάπτυξης» όταν οι πωλήσεις των smartphone φτάσουν σε κορεσμό;

Γεωπολιτικές αναταράξεις: Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

Νέες κατηγορίες προϊόντων: Με το Vision Pro να μην έχει πείσει ακόμα το ευρύ κοινό, το βάρος πέφτει στο φημολογούμενο αναδιπλούμενο iPhone και στα έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας.

To Vision Pro

Τι περιμένουμε

Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της «νέας εποχής» θα γίνει στο επερχόμενο WWDC στις 8 Ιουνίου. Εκεί, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα, εξυπνότερη Siri (σε συνεργασία με τη Google) και να δώσει το στίγμα της ηγεσίας του Ternus.

Για τον μέσο χρήστη, το μήνυμα είναι σαφές: η Apple παραμένει μια εταιρεία συσκευών που φιλοδοξεί να κάνει το AI να «χωρέσει» στην παλάμη του χεριού μας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής.

