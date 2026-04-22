ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:46
22.04.2026 14:19

Apple: Τι αλλάζει στα προϊόντα της εταιρείας με τον Τζον Τέρνους στο «τιμόνι»

22.04.2026 14:19
Η διαδοχή του Tim Cook από τον John Ternus στην Apple σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή του τεχνολογικού γίγαντα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια διοικητική μετάβαση, αλλά για μια σαφή δήλωση προθέσεων, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο John Ternus, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τα ηνία από τον Σεπτέμβριο, δεν είναι ένας τυπικός μάνατζερ πωλήσεων ή ένας οραματιστής του software. Είναι ένας «άνθρωπος του hardware», ένας μηχανολόγος μηχανικός που ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας από το 2001.

Η στρατηγική επιλογή του hardware

Σε έναν κόσμο όπου το λογισμικό και η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζουν να κυριαρχούν, η Apple επιλέγει να οχυρωθεί πίσω από αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: τη δημιουργία κορυφαίων συσκευών. Η λογική είναι απλή: μπορεί να χρησιμοποιείς υπηρεσίες της Google, της Meta ή του Netflix, αλλά τις χρησιμοποιείς μέσα από ένα iPhone, ένα Mac ή ένα iPad.

Η πρόσφατη επιτυχία του MacBook Neo, το οποίο στα 599 δολάρια έχει γίνει ανάρπαστο, φέρει τη σφραγίδα του Ternus. Η Apple κατάφερε να αξιοποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα και την αρχιτεκτονική των δικών της επεξεργαστών για να κυριαρχήσει τόσο στην οικονομική όσο και στην premium κατηγορία, την ώρα που οι ανταγωνιστές της πάλευαν με ελλείψεις υλικών.

Το στοίχημα του On-Device AI

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ternus είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώ η Apple θεωρήθηκε «αργή» σε σύγκριση με την OpenAI ή τη Google, η στρατηγική της επικεντρώνεται πλέον στην ιδιωτικότητα.

Χάρη στην «ενοποιημένη μνήμη» των τσιπ της, η Apple έχει το πλεονέκτημα να τρέχει βαριά μοντέλα AI τοπικά στη συσκευή και όχι στο cloud. Αυτό σημαίνει ταχύτητα και, κυρίως, ασφάλεια δεδομένων – ένα από τα βασικά διαφημιστικά ατού της εταιρείας.

Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Ο Ternus δεν κληρονομεί μόνο επιτυχίες. Θα κληθεί να διαχειριστεί:

Την εξασθένιση του iPhone: Πώς θα βρει η Apple τη νέα «μηχανή ανάπτυξης» όταν οι πωλήσεις των smartphone φτάσουν σε κορεσμό;

Γεωπολιτικές αναταράξεις: Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

Νέες κατηγορίες προϊόντων: Με το Vision Pro να μην έχει πείσει ακόμα το ευρύ κοινό, το βάρος πέφτει στο φημολογούμενο αναδιπλούμενο iPhone και στα έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας.

Τι περιμένουμε

Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της «νέας εποχής» θα γίνει στο επερχόμενο WWDC στις 8 Ιουνίου. Εκεί, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα, εξυπνότερη Siri (σε συνεργασία με τη Google) και να δώσει το στίγμα της ηγεσίας του Ternus.

Για τον μέσο χρήστη, το μήνυμα είναι σαφές: η Apple παραμένει μια εταιρεία συσκευών που φιλοδοξεί να κάνει το AI να «χωρέσει» στην παλάμη του χεριού μας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής.

Διαβάστε επίσης

Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

Η τεχνητή νοημοσύνη «εισβάλλει» στα εργοστάσια, τα νέα δεδομένα

Claude Mythos: Η Anthropic σκοπεύει «να βάλει στο τραπέζι» τους κινδύνους του νέου μοντέλου AI που έχει αναπτύξει (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tramp white house 09- new
Χωρίς κατηγορία

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Eleftheria-Giakoumaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

voultepsi 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

VOULI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψηφίζουν για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – «Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» είπε ο Καραμανλής (Live)

oukrania – fysiko aerio- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

fotovoltaika mpalkoni
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

tramp white house 09- new
Χωρίς κατηγορία

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Eleftheria-Giakoumaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

voultepsi 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

1 / 3