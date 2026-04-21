Η τεχνητή νοημοσύνη «εισβάλλει» στα εργοστάσια, τα νέα δεδομένα

Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά καμπής για τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούνται από τα πιλοτικά έργα σε πλήρως παραγωγικές εφαρμογές. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τη νέα έκθεση της Cisco για τη Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική).

Όπως επισημαίνει ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Cisco, Vikas Butaney, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας, με τις επιχειρήσεις να τη φέρνουν ήδη στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές. Παράλληλα, τονίζει ότι τα δίκτυα αποτελούν την κρίσιμη υποδομή της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά κομβικό ρόλο και στην κυβερνοασφάλεια, λόγω της πολυπλοκότητας των δεδομένων που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Σε έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 στελέχη λήψης αποφάσεων από μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή EMEA, αναδεικνύονται τρεις βασικοί άξονες:

Δίκτυα: η βάση για την τεχνητή νοημοσύνη

– Το 47% των επιχειρήσεων αναμένει αυξημένες ανάγκες σε συνδεσιμότητα και αξιοπιστία

– Το 94% θεωρεί τα αξιόπιστα ασύρματα δίκτυα κρίσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη

– Δημιουργούνται κρίσιμες απαιτήσεις όπως μεγαλύτερο εύρος ζώνης, περισσότερη υπολογιστική ισχύς στην περιφέρεια (40%) και υψηλότερη αξιοπιστία (47%)

– Η ετοιμότητα των δικτύων καθορίζει άμεσα την επιτυχία και την κλιμάκωση των έργων τεχνητής νοημοσύνης.

Κυβερνοασφάλεια: εμπόδιο και ευκαιρία

– Το 35% τη θεωρεί το βασικό εμπόδιο στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης

– Το 46% τη βλέπει ως τη μεγαλύτερη δικτυακή πρόκληση

– Το 81% αναμένει βελτίωση της ασφάλειας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

– Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για ανίχνευση απειλών, παρακολούθηση και ενίσχυση ανθεκτικότητας.

Συνεργασία Πληροφορικής και Λειτουργικής Τεχνολογίας: ο καθοριστικός παράγοντας

– Το 41% των επιχειρήσεων λειτουργεί με περιορισμένη ή μηδενική συνεργασία

– Το 96% εμπιστοσύνη στην κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης όταν υπάρχει ευθυγράμμιση (έναντι 88% χωρίς)

-Το 98% εμπιστοσύνη στη συμμόρφωση με συνεργασία (έναντι 80% χωρίς)

– Η σύγκλιση Πληροφορικής και Λειτουργικής Τεχνολογίας επιταχύνει την υλοποίηση, μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο και ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Στην πράξη, η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται ήδη σε κρίσιμες λειτουργίες όπως οπτική αναγνώριση για έλεγχο ποιότητας, αυτόνομα οχήματα, ρομποτικά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτοματοποίηση διαδικασιών με βάση δεδομένα. Η συνολική εικόνα είναι σαφής: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μελλοντική υπόσχεση, αλλά παρούσα πραγματικότητα. Όπως σημειώνει και ο Vikas Butaney, στόχος είναι να δοθούν στις επιχειρήσεις τα εργαλεία για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να ξεκλειδώσουν νέα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Το 2026 δεν είναι απλώς μια χρονιά τεχνολογικής εξέλιξης αλλά το σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη περνά στην καρδιά της παραγωγής και αρχίζει να καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη βιομηχανία.

