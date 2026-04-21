Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Apple ανακοίνωσε τον Τζον Τέρνους ως τον επόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διαδεχθεί τον σημερινό CEO, Τιμ Κουκ, που με τη σειρά του θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αργότερα μέσα στο έτος.

Η θητεία του Τέρνους ως Διευθύνοντος Συμβούλου θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο διευθυντής του τμήματος μηχανικής υλικού είναι επί μακρόν στέλεχος της Apple, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την πορεία που οδήγησε σε ρεκόρ κερδών υπό την ηγεσία του Κουκ. Τα ετήσια κέρδη της Apple ξεπερνούν πλέον τα 100 δισ. δολάρια, ενώ τον Ιανουάριο η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων από τα iPhone της, χάρη στην αναζωπυρωμένη ζήτηση στην Κίνα.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να συνεχίσω την αποστολή της Apple», δήλωσε ο Τέρνους σε δελτίο τύπου της εταιρείας. «Έχοντας περάσει σχεδόν όλη την καριέρα μου στην Apple, είχα την τύχη να εργαστώ υπό τον Στιβ Τζομπς και να έχω τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου. Ήταν προνόμιο να συμβάλω στη διαμόρφωση των προϊόντων και των εμπειριών που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας».

Ο Κουκ εξήρε τον διάδοχό του, λέγοντας ότι έχει «το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή». Ο Τέρνους ξεκίνησε να εργάζεται στην Apple το 2001 και ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου του τμήματος μηχανικής υλικού το 2013, ενώ το 2021 έγινε επικεφαλής του τμήματος, υπεύθυνος για τα φυσικά εξαρτήματα που συνθέτουν τα προϊόντα της Apple.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων επιτευγμάτων του συγκαταλέγεται η ανάπτυξη και η κυκλοφορία των ιδιόκτητων τσιπ της Apple για τη σειρά υπολογιστών Mac, των οποίων οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν μετά την αντικατάσταση των τσιπ της Intel το 2020, σύμφωνα με το Wall Street Journal. Τα νέα προϊόντα που έκαναν το ντεμπούτο τους υπό την ηγεσία του στο τμήμα υλικού περιλαμβάνουν το Apple Watch και τη σειρά ακουστικών AirPods, τα οποία εξελίχθηκαν σε σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες για την Apple,

Από την άλλη, το headset Vision Pro, δεν είχε την ίδια επιτυχία. Η εφημερίδα περιέγραψε τον Τέρνους ως «έναν ευγενικό μηχανικό» με στυλ διοίκησης πιο κοντά στον ήρεμο Κουκ παρά στον εμπνευσμένο αλλά και εκρηκτικό Στιβ Τζομπς. Τη θέση του θα αναλάβει ο Τζόνι Σρούτζι, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν ως ανώτερος αντιπρόεδρος υλικού της Apple.

Ο Κουκ, ο οποίος εντάχθηκε στην Apple το 1998 και διαδέχθηκε τον Τζομπς ως CEO το 2011, ασχολούνταν με τον σχεδιασμό της διαδοχής του για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, ανέφεραν οι New York Times τον Ιανουάριο, αφού ο Κουκ είπε στο διοικητικό συμβούλιο και στους ανώτερους αξιωματούχους της εταιρείας ότι ήθελε να εργάζεται λιγότερο. Ο Τέρνους ήταν το φαβορί για την αντικατάσταση του Κουκ, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο Τέρνους, που κατάγεται από την Καλιφόρνια, απέκτησε το πτυχίο του στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, όπου συμμετείχε στην πανεπιστημιακή ομάδα κολύμβησης και κέρδισε αρκετούς αγώνες. Μετά την αποφοίτησή του το 1997, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Virtual Research Systems, μια νεοφυή επιχείρηση στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας.

Ακόμα κι αν ο Τέρνους ακολουθήσει μια παρόμοια πορεία με αυτή που οδήγησε τον Κουκ στην επιτυχία και τα τεράστια κέρδη, θα αντιμετωπίσει πίεση να καλύψει τη διαφορά με τους ανταγωνιστές της Apple στη Silicon Valley στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η εταιρεία έχει μείνει πίσω, ενώ ηγείται στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Θα κληρονομήσει μια ανανέωση της εικονικής βοηθού Siri, αλλά και μια εμφανή έλλειψη επώνυμων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης για καταναλωτές.

