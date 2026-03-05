Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

Ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματίες των ΗΑΕ, ο δισεκατομμυριούχος Khalaf Ahmad Al Habtoor, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Χ, επιτιθέμενος στην απόφασή του να πάει σε πόλεμο με το Ιράν.

«Ποιος σας έδωσε την εξουσία να σύρετε την περιοχή μας σε πόλεμο με το Ιράν; Και σε ποια βάση πήρατε αυτή την επικίνδυνη απόφαση;», ρωτά ο δισεκατομμυριούχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Al Habtoor.

«Υπολογίσατε τις παράπλευρες απώλειες πριν πατήσετε τη σκανδάλη; Και σκεφτήκατε ότι οι πρώτες που θα υποφέρουν από αυτή την κλιμάκωση θα είναι οι ίδιες οι χώρες της περιοχής!», δήλωσε ο Habtoor.

Η επιστολή σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια έκφραση διαφωνίας στα ΗΑΕ, όπου οι πολιτικές ανησυχίες συχνά μεταδίδονται μέσω ιδιωτικών καναλιών. Αντανακλά επίσης την αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή ότι τα κράτη του Κόλπου επωμίζονται το κύριο βάρος του πολέμου της Αμερικής.

«Οι λαοί αυτής της περιοχής έχουν επίσης το δικαίωμα να ρωτήσουν: Ήταν αυτή η απόφασή σας μόνοι σας; Ή μήπως προήλθε ως αποτέλεσμα πιέσεων από τον #Νετανιάχου και την κυβέρνησή του;», πρόσθεσε ο Habtoor.

«Έχετε θέσει τις χώρες του #ΣυμβουλίουΣυνεργασίαςΚόλπου και τις αραβικές χώρες στο επίκεντρο ενός κινδύνου που δεν επέλεξαν. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ισχυροί και ικανοί να αμυνθούμε, και έχουμε στρατούς και άμυνες που προστατεύουν τις πατρίδες μας, αλλά το ερώτημα παραμένει: Ποιος σας έδωσε την άδεια να μετατρέψετε την περιοχή μας σε πεδίο μάχης;»

«Διότι πριν στεγνώσει το μελάνι στην πρωτοβουλία #BoardOfPeace που ανακοινώσατε στο όνομα της ειρήνης και της σταθερότητας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια στρατιωτική κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή. Πού πήγαν λοιπόν αυτές οι πρωτοβουλίες; Και ποια είναι η τύχη των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο όνομα της ειρήνης;».

سيادة الرئيس دونالد ترامب،



سؤال مباشر: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع #إيران؟ وعلى أي أساس اتخذت هذا القرار الخطير؟



هل حسبتَ الأضرار الجانبية قبل أن تضغط على الزناد؟ وهل فكّرت أن أول من سيتضرر من هذا التصعيد هي دول المنطقة!



من حق شعوب هذه المنطقة أن تسأل أيضاً: هل كان… March 5, 2026

