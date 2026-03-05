search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 21:35
05.03.2026 20:52

Αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών: Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες

05.03.2026 20:52
Israel

Για 5η ημέρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, απειλώντας να βοηθήσουν σε παρατεταμένη κρίση τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντάνι Σιτρονόβιτς επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικών Μελετών Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος αποτέλεσε επί 25 χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες. 

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υπερεκτιμησαν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού τους και παρατήρησε ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ των εκτιμήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη διάρκεια του πολέμου. Καθώς οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο πόλεμος ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες ενώ το Ισραήλ μήνες.  

Τέλος, ο Ντάνι Σιτρονόβιτς χαρακτήρισε άστοχη  την εκτίμηση ότι το Ιράν με την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα υποχρεωνόταν να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο και παραχωρήσεις.

