Αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών: Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες

Για 5η ημέρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, απειλώντας να βοηθήσουν σε παρατεταμένη κρίση τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντάνι Σιτρονόβιτς επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικών Μελετών Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος αποτέλεσε επί 25 χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υπερεκτιμησαν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού τους και παρατήρησε ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ των εκτιμήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη διάρκεια του πολέμου. Καθώς οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι ο πόλεμος ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες ενώ το Ισραήλ μήνες.

Τέλος, ο Ντάνι Σιτρονόβιτς χαρακτήρισε άστοχη την εκτίμηση ότι το Ιράν με την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα υποχρεωνόταν να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο και παραχωρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Το Ιράν δεν βλέπει κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις και προειδοποιεί τον Τραμπ – «Το Σχέδιο Α απέτυχε, το Σχέδιο Β θα είναι μεγαλύτερη αποτυχία»

Πόσο μακριά φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν και ποιες χώρες κινδυνεύουν

Εκτός ελέγχου ο Τραμπ, θέλει να επιλέξει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν – Στηρίζει ανοιχτά επίθεση Κούρδων, νέο ξέσπασμα κατά Σάντσεθ και Στάρμερ