Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington Post, έχει εμπλακεί έμμεσα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρέχοντας ευαίσθητες πληροφορίες στην Τεχεράνη για τις θέσεις των αμερικανικών βάσεων.

Η Ρωσία φέρεται να έχει διαβιβάσει στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Από την άλλη, η Κίνα φαίνεται μέχρι στιγμής να διατηρεί αποστάσεις, παρέχοντας στήριξη στο Ιράν μόνο σε ρητορικό επίπεδο.

Την Κυριακή έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Κουβέιτ. Από την αρχή της σύγκρουσης το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drones μίας κατεύθυνσης και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτικών στόχων.

Την ίδια ώρα, η κοινή αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων θέσεις βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικές εγκαταστάσεις και δομές της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Οι στρατιωτικοί δορυφόροι

Η βοήθεια της Ρωσίας είναι πολύτιμη, καθώς το Ιράν έχει λιγοστούς στρατιωτικούς δορυφόρους, τους οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προσδιορίσει τις ακριβείς θέσεις των αμερικανικών στρατευμάτων.

Η ερευνήτρια Ντάρα Μάσικοτ από το Carnegie Endowment for International Peace παρατήρεί ότι το Ιράν έχει πλήξει «με μεγάλη ακρίβεια» συστήματα ραντάρ και υποδομές διοίκησης και ελέγχου. Οπως ανέφερε, «οι επιθέσεις είναι πολύ στοχευμένες και κατευθύνονται σε κρίσιμες στρατιωτικές λειτουργίες». Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες τα χτυπήματα έχουν χάσει την ακρίβεια τους.

Η ερευνήτρια Νικόλ Γκραγιέφσκι από το Belfer Center της Σχολής Kennedy του Χάρβαρντ σχολίασε ότι οι ιρανικές επιθέσεις παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο τεχνολογικής και επιχειρησιακής «πολυπλοκότητας», τόσο ως προς την επιλογή στόχων όσο και ως προς την ικανότητα διάσπασης των αμερικανικών και συμμαχικών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Το Πεντάγωνο έχει αρχίσει να ξεμένει

Την ίδια ώρα, πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στην εφημερίδα ότι το Πεντάγωνο έχει αρχίσει να ξεμένει από όπλα ακριβείας και αναχαιτιστικά αεροπορικής άμυνας.

Αξιωματούχος σχολίασε ότι οι ικανότητες της Ρωσίας στη συλλογή πληροφοριών θεωρούνται κορυφαίεςαν, αν και οι ΗΠΑ έχουν σαφώς ανώτερες.

Η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα ήρθαν κοντά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σχηματίζοντας μία «εναλλακτική συμμαχία». Το Ιράν έχει παράσχει και υλική στήριξη στη Ρωσία, εφοδιαζοντας τη με φθηνά επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα σε επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών.

Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ τροφοδοτούν την Ουκρανία με πληροφορίες και πιθανόν το βλέπει σαν «μια μορφή ανταπόδοσης».

Εκτιμάται, ακόμα, ότι τη Ρωσία τη συμφέρει να παραταθεί ο πόλεμος, καθώς θα αυξηθούν τα έσοδα της από τις εξαγωγές πετρελαίου και το ενδιαφέρον της Δύσης θα μετατοπιστεί από την Ουκρανία. Το γεγονός, πάντως, ότι δεν έχει στείλει μέχρι στιγμής μαχητικά φανερώνει την προσήλωση της στο πόλεμο στην Ουκρανία.

