Νέο επίδομα ανεργίας από τον Απρίλιο 2026: Ποιοι το δικαιούνται, το ύψος και οι προϋποθέσεις   

Από την 1η Απριλίου 2026 το νέο επίδομα ανεργίας περνά σε καθολική εφαρμογή, κλείνοντας τον κύκλο της πιλοτικής δοκιμής και ανοίγοντας έναν νέο γύρο συζήτησης για το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος τη στήριξη των ανέργων. Το μέτρο, που εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε περίπου 12.500 δικαιούχους, παρουσιάζεται ως μια τομή που αλλάζει τη φιλοσοφία της επιδότησης, απομακρύνοντάς την από τον προνοιακό χαρακτήρα.

Η πιλοτική φάση ολοκληρώνεται στις αρχές Μαρτίου και θα ακολουθήσει αξιολόγηση, ώστε να γίνουν τυχόν διορθώσεις πριν από τη γενίκευση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες επέστρεψε στην αγορά εργασίας πριν εξαντλήσει το επίδομα, στοιχείο που προβάλλεται ως ένδειξη ότι τα κίνητρα επανένταξης λειτουργούν. Το αν αυτό οφείλεται στο νέο σύστημα ή στη γενικότερη κινητικότητα της αγοράς εργασίας, παραμένει ζητούμενο.

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού. Το νέο επίδομα συνδέεται άμεσα με τον ασφαλιστικό βίο και τις αποδοχές, υιοθετώντας έναν καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Η καταβολή του είναι εμπροσθοβαρής: υψηλότερα ποσά στους πρώτους μήνες της ανεργίας και σταδιακή μείωση στη συνέχεια. Η λογική είναι να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα να περιοριστεί η μακροχρόνια παραμονή εκτός εργασίας.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως για ανέργους με πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλές αποδοχές, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ στους πρώτους μήνες. Παράλληλα, η συνολική διάρκεια επιδότησης μπορεί να αγγίξει τους 24 μήνες, καθώς ουσιαστικά ενοποιείται η τακτική επιδότηση με το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά με πιο εξατομικευμένα και αυστηρά κριτήρια.

Ο μηχανισμός υπολογισμού βασίζεται σε τρία επίπεδα: ένα σταθερό ποσό που λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι, ένα μεταβλητό «μπόνους» που εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών, καθώς και πρόσθετες προσαυξήσεις, όπως για παιδιά ή για μονογονεϊκές οικογένειες. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ημέρες εργασίας για τη διάρκεια της επιδότησης, ιδίως μετά τον πρώτο χρόνο ανεργίας.

Η επιλογή αυτή ενισχύει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του συστήματος, αλλά αφήνει εκτεθειμένους όσους έχουν διακεκομμένες ή επισφαλείς εργασιακές διαδρομές – μια κατηγορία που δεν είναι καθόλου μικρή στην ελληνική αγορά εργασίας. Έτσι, ενώ το νέο επίδομα παρουσιάζεται ως πιο «δίκαιο» και πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα λειτουργήσει ως ουσιαστικό δίχτυ ασφαλείας.

Το αν το νέο μοντέλο θα στηρίξει πραγματικά τους ανέργους ή αν θα μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης για ταχύτερη, αλλά όχι απαραίτητα ποιοτική, επιστροφή στην εργασία, θα φανεί όταν εφαρμοστεί μαζικά, πέρα από τα περιορισμένα όρια της πιλοτικής φάσης.

Διαβάστε επίσης:

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

Ο Γεωργιάδης πέταξε «καρφί» σε Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου» (video)

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο