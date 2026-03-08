Ακρίβεια χωρίς τέλος: Οι μισθοί αυξάνονται οριακά, αλλά το κόστος ζωής  συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά

Η συζήτηση για την ενίσχυση των εισοδημάτων επανέρχεται συχνά στο δημόσιο διάλογο, ωστόσο η καθημερινότητα για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών παραμένει δύσκολη. Παρά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις τα τελευταία χρόνια, η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες συνεχίζει να απορροφά μεγάλο μέρος των εισοδημάτων, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια πραγματικής βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προέρχονται κυρίως από τα τρόφιμα και τη στέγαση. Πρόκειται για δαπάνες που απορροφούν πλέον πάνω από το μισό μηνιαίο εισόδημα πολλών νοικοκυριών. Η Ελλάδα καταγράφει μάλιστα μια από τις πιο επιβαρυμένες εικόνες στην Ευρώπη όσον αφορά το κόστος στέγασης. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 28,9% του πληθυσμού δαπανά για στέγη περισσότερο από το 40% του εισοδήματός του.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στα εισοδήματα δεν φαίνεται να αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν από τις αρχές του έτους μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου, αλλά και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου, προσφέρουν κάποια ενίσχυση στα καθαρά εισοδήματα. Ωστόσο, για πολλά νοικοκυριά το όφελος αυτό εξανεμίζεται γρήγορα από τις ανατιμήσεις.

Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι το 2025 ο μέσος μεικτός μισθός διαμορφώθηκε στα 1.363 ευρώ, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Το 2024 ο μέσος μισθός ήταν 1.342 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση ήταν μόλις 1,56%. Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός κινήθηκε υψηλότερα, περίπου στο 2,6%.

Με απλά λόγια, οι μισθοί αυξήθηκαν, αλλά η πραγματική αγοραστική δύναμη δεν ακολούθησε τον ίδιο ρυθμό. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση στις καθαρές αποδοχές – περίπου 1,78% για έναν εργαζόμενο με δύο παιδιά – η συνολική εικόνα δείχνει ότι η βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημα παραμένει περιορισμένη.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο πιεστική αν εξεταστεί η κατανομή των μισθών. Περίπου το 36,5% των εργαζομένων εξακολουθεί να λαμβάνει έως 1.000 ευρώ μεικτά τον μήνα. Για αυτή την κατηγορία εργαζομένων, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται σε βασικές ανάγκες όπως τρόφιμα, ενοίκιο, ενέργεια και μετακινήσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι για πολλά νοικοκυριά ο μισθός δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2025, έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το εισόδημά τους επαρκεί κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες 18 ημέρες του μήνα.

Πάνω από τα μισά νοικοκυριά δηλώνουν ότι έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν ακόμη και βασικές δαπάνες, ενώ για τη μεγάλη πλειονότητα η δυνατότητα αποταμίευσης παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη. Ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται είναι ότι οι οικονομικές δυσκολίες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνονται σταδιακά και στα μεσαία στρώματα.

Σε σχετική ανάλυση της Alpha Bank επισημαίνεται ότι την περίοδο 2019–2024 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 27,5%. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του OECD, σε πραγματικούς όρους η αύξηση δεν ξεπέρασε το 12,3%, καθώς μεγάλο μέρος της εξανεμίστηκε από το κύμα πληθωρισμού που ακολούθησε μετά το 2022.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση ορισμένων οικονομικών δεικτών, η καθημερινότητα για πολλούς πολίτες παραμένει δύσκολη. Το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα, περιορίζοντας την πραγματική αγοραστική δύναμη.

Σε αυτό το ήδη πιεσμένο περιβάλλον, νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλούν επιπλέον ανησυχία. Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, επαναφέροντας τον φόβο για ένα νέο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Αν οι ενεργειακές πιέσεις διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές τόσο στην καθημερινότητα των νοικοκυριών όσο και στην ευρύτερη οικονομία. Για την ώρα, πάντως, η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα που συνεχίζει να απασχολεί την κοινωνία.

