search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 08:06
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 07:30

Επικεφαλής ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία «εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

05.03.2026 07:30
Untitled design

Η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκρινε μιλώντας στον Τύπο στην Μπανγκόκ η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου τα σοκ είναι πιο συχνά και πιο απρόσμενα και προειδοποιούμε τα μέλη μας εδώ και κάποιο καιρό ότι η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε η κ. Γκεοργκίεβα, η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης για να συμμετάσχει σε περιφερειακή διάσκεψη αφιερωμένη στην οικονομία της Ασίας ενόψει του 2050.

«Η σύγκρουση αυτή, αν διαρκέσει, μπορεί προφανώς να αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, να μειώσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να πλήξει την ανάπτυξη και να αυξήσει τον πληθωρισμό», προειδοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Ο πόλεμος που ξέσπασε το Σάββατο, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο και προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις χρηματαγορές.

«Οι αγορές» παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η κ. Γκεοργκίεβα.

«Όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι «ρευστά», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε «δυνητικά» να είναι «παρατεταμένη».

Διαβάστε επίσης

Προ των πυλών ράλι στα καύσιμα: Πότε θα δούμε τις πρώτες αυξήσεις

Το τέλος της «γεωπολιτικής αθωότητας» και το στοίχημα των 1,4 τρισ. ευρώ (photos/video)

Νέα άνοδος για πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Μικρότερες οι αυξήσεις σήμερα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fortigo new
Χωρίς κατηγορία

Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο

PERIPOLIKO76
ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Αιματηρή επίθεση με ρόπαλα σε 21χρονο από ομάδα κρανοφόρων – Του άρπαξαν και τη μηχανή

kinisi_kifisos_new

Τέλος χρόνου για τα ανασφάλιστα -Αυτά είναι τα «ραβασάκια» που έλαβαν οι παραβάτες οδηγοί

Untitled design
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικεφαλής ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία «εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

youth pass epidoma neoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και πώς γίνεται η διαδικασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

zouni-skentzos-new
LIFESTYLE

Πέμη Ζούνη - Στάθης Σκέντζος: Χώρισαν μετά από 24 χρόνια γάμου

paxlavi farsa
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι φαρσέρ δουλεύουν «ψιλό γαζί» τον Ρεζά Παχλαβί - Εμφανίστηκαν ως συνεργάτες του Μερτς, ο ένας του συστήθηκε ως «Αδόλφος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 08:04
fortigo new
Χωρίς κατηγορία

Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο

PERIPOLIKO76
ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Αιματηρή επίθεση με ρόπαλα σε 21χρονο από ομάδα κρανοφόρων – Του άρπαξαν και τη μηχανή

kinisi_kifisos_new

Τέλος χρόνου για τα ανασφάλιστα -Αυτά είναι τα «ραβασάκια» που έλαβαν οι παραβάτες οδηγοί

1 / 3