ΕΝΦΙΑ: Εντός της εβδομάδας τα εκκαθαριστικά – Πώς θα πληρωθεί ο φόρος ακινήτων, τι εκπτώσεις θα ισχύσουν

Μέσα στην εβδομάδα η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να δουν το ποσό του φόρου που τους αναλογεί μέσα από την πλατφόρμα myAADE.

Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ η τελευταία θα καταβληθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν και ολόκληρο το ποσό εφάπαξ, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση. Όσοι θέλουν περισσότερες δόσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση της εφορίας που φτάνει έως τις 24 δόσεις, αλλά με επιτόκιο.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή myAADEapp θα λάβουν ειδοποίηση μόλις εκδοθεί το εκκαθαριστικό.

Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ μπορεί να βρεθεί και μέσω της πλατφόρμας myAADE με τους κωδικούς Taxisnet. Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

1. Μπαίνετε στην πλατφόρμα myAADE.

1. Επιλέγετε την ενότητα «Εφαρμογές».

2. Στη συνέχεια πατάτε στις «Δημοφιλείς εφαρμογές».

3. Επιλέγετε «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ».

4. Συνδέεστε με τους κωδικούς Taxisnet.

5. Επιλέγετε το έτος 2026 για να δείτε το νέο εκκαθαριστικό.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αναμένεται να πληρώσουν περίπου τον ίδιο φόρο με πέρυσι. Αυτό ισχύει για όσους δεν προχώρησαν σε αγορά ή μεταβίβαση ακινήτου μέσα στο 2025.

Μικρότερο ΕΝΦΙΑ θα δουν όσοι μείωσαν την ακίνητη περιουσία τους την περασμένη χρονιά. Αυτό αφορά κυρίως όσους πούλησαν ακίνητα ή τα μεταβίβασαν μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο

Αυξημένο φόρο ενδέχεται να δουν όσοι μέσα στο 2025:

• αγόρασαν ακίνητο

• απέκτησαν ακίνητο με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά

• απέκτησαν δικαιώματα σε ακίνητο (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

• τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους

Σε αυτές τις περιπτώσεις η αξία της ακίνητης περιουσίας αυξάνεται και μαζί της μπορεί να αυξηθεί και ο ΕΝΦΙΑ.

Έκπτωση 50% σε οικισμούς

Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόζεται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς.

Η μείωση αφορά περιοχές με έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές. Από το μέτρο εξαιρούνται οι οικισμοί της Αττικής, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για να ισχύσει η έκπτωση, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Εκπτώσεις έως και πλήρη απαλλαγή

Σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται και για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν:

• έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, ή

• πλήρη απαλλαγή από τον φόρο

Η έκπτωση 50% αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας βρίσκεται μέσα στα προβλεπόμενα όρια.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Επίσης απαλλάσσονται από τον φόρο ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Διπλός ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα

Φέτος αυξημένος θα είναι ο ΕΝΦΙΑ για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα. Για τα ακίνητα που παραμένουν κενά προβλέπεται προσαύξηση 100% στον φόρο. Η επιβάρυνση δεν ισχύει για ακίνητα που έχουν ενοικιαστεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο 2025, καθώς στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

Από το μέτωπο στο ράφι: Η αθέατη «αιμορραγία» της πολεμικής κρίσης