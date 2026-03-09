Καύσιμα με… το δελτίο: Πώς προσπαθούν τα κράτη να συγκρατήσουν τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία 

Πλαφόν στις τιμές, σκέψεις για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, καύσιμα με το δελτίο: καθώς η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύεται, πολλές χώρες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους υδρογονάνθρακες των χωρών του Κόλπου, λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Πλαφόν στις τιμές

Η Κροατία βάζει πλαφόν από αύριο Τρίτη στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε και αυτός πλαφόν, που θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα σήμερα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, η Νότια Κορέα έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει «ένα σύστημα πλαφόν στα πετρελαϊκά προϊόντα». Η χώρα εισάγει περίπου το 70% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή. Η Ταϊλάνδη έβαλε επίσης πλαφόν στο ντίζελ για 15 ημέρες.

Στην Αυστρία, ο συντηρητικός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ, ο επικεφαλής της τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού, ζήτησε να περικοπεί προσωρινά ο φόρος καυσίμων για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις που προκαλούνται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα πρέπει να επιστραφούν στους φορολογούμενους και η κυβέρνηση συζητά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Στρατηγικά αποθέματα

Η G7, η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, δήλωσε έτοιμη «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα», συμπεριλαμβανομένης και της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων, ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά. Όμως «δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών της προεδρεύουσας Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Η Βρετανία είναι έτοιμη να στηρίξει μια «συντονισμένη αποδέσμευση» αποθεμάτων, είπε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς μιλώντας το απόγευμα στο κοινοβούλιο, μετά τη συνεδρίαση της G7.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo, η Ιαπωνία σκέφτεται επίσης να καταφύγει στα εθνικά αποθέματα πετρελαίου, όπως ζητούν από την κυβέρνηση τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας. Η Ιαπωνία, ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού παγκοσμίως, λέει ότι διαθέτει αποθέματα αργού για 254 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και εκείνα του ιδιωτικού τομέα) ενώ τα αποθέματα υγροποιημένου αερίου (LNG) αρκούν για τρεις εβδομάδες.

Κατεπείγων ανεφοδιασμός

Η Ταϊβάν σχεδιάζει να οργανώσει τις παραδόσεις περίπου 22 φορτίων LNG τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και έχει ήδη εξασφαλίσει τις 20 από αυτές, είπε ο υπουργός Οικονομικών Κουνγκ Μινγκ-χσιν. Στην εσωτερική αγορά, ο στόχος της κυβέρνησης είναι «να διατηρηθούν όσο πιο σταθερές γίνεται οι τιμές», πρόσθεσε.

Η Νότια Κορέα διαβεβαίωσε επίσης ότι θα παραλάβει «κατεπειγόντως» 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού μέσω λιμανιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ενισχυμένοι έλεγχοι και περιορισμός εξαγωγών

Στη Γαλλία θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 500 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων. Η κυβέρνηση αρνείται σε αυτό το στάδιο να λάβει άλλα μέτρα, όπως να μειώσει τον ΦΠΑ και τη φορολογία στα πετρελαϊκά προϊόντα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Κίνα ζήτησε από τα μεγαλύτερα διυλιστήριά της να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης. Στην Ταϊλάνδη, που την περασμένη εβδομάδα βεβαίωνε ότι διαθέτει αποθέματα για δύο μήνες, αναστέλλονται οι εξαγωγές ενέργειες, ώστε να διαφυλαχθούν αυτά τα αποθέματα. Απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου και καυσίμων επιβλήθηκε και στη Σερβία, για τις επόμενες δέκα ημέρες.

Η Ινδία εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας είπε ότι το Νέο Δελχί «διαθέτει επαρκή αποθέματα», χωρίς να αποκλείει την επιβολή «μέτρων» για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σύμφωνα με μια κυβερνητική πηγή, η Ινδία διαθέτει αποθέματα αργού και πετρελαϊκών προϊόντων που αρκούν για 7-8 εβδομάδες.

Η κυβέρνηση του Βιετνάμ ανέφερε ήδη από την Κυριακή ότι συντάσσει ένα διάταγμα με το οποίο θα μηδενιστούν μέχρι τα τέλη Απριλίου οι δασμοί στις εισαγωγές καυσίμων, προκειμένου «να σταθεροποιηθεί η εσωτερική αγορά και να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια».

Οι Φιλιππίνες και το Πακιστάν αποφάσισαν να εφαρμόσουν εβδομάδα τεσσάρων εργάσιμων ημερών (εξαιρούνται οι τράπεζες), για να εξοικονομήσουν καύσιμα. Στη Μανίλα, οι υπηρεσίες του δημοσίου καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10-20%. Στο Πακιστάν, όλα τα σχολεία θα κλείσουν για δύο εβδομάδες, τα μαθήματα στα πανεπιστήμια θα γίνονται διαδικτυακά και οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι θα τηλεργάζονται, στο πλαίσιο των μέτρων.

Στη Μιανμάρ, από το Σάββατο η βενζίνη μοιράζεται με το δελτίο και καθημερινά κινούνται μόνο τα μισά ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Με δελτίο μοιράζονται τα καύσιμα και στο Μπαγκλαντές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές έξω από τα βενζινάδικα αλλά και να αναφερθούν ορισμένα βίαια επεισόδια.

Διαβάστε επίσης

Πιερρακάκης: Ανάγκη διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης με στόχο την προστασία επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Σοκ στις διεθνείς αγορές από το άλμα στο πετρέλαιο – Κόβει παραγωγή η Aramco, διακόπτει τις αποστολές το Μπαχρέιν, «τρέχει» η G7

Οι ΑΠΕ σώζουν την…τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, πού να προχωρούσε και η αποθήκευση!