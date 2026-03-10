Όσοι έχουν ζήσει με γάτες ξέρουν πολύ καλά ότι… δεν θα καταλάβουν ποτέ τις προτιμήσεις τους. Ο Dave φαίνεται ωστόσο ότι είναι ένας γάτος με πραγματικά… σουρεαλιστικές προτιμησεις.

Ο Dave ζούσε πάνω από ένα χρόνο στο σπίτι των κηδεμόνων του, όταν ξαφνικά πρόσεξε τον (όχι και τόσο μικρό) ανεμιστήρα οροφής. Και μόλις τον είδε, ήταν το τέλος (ή η αρχή ενός μεγάλου… έρωτα).

Ο Dave καθόταν κάθε μέρα επί ώρες σε διαφορετικά σημεία στο σαλόνι, κοιτώντας τον ανεμιστήρα με τα τεράστια μάτια του, προκαλώντας το ενδιαφέρον και των κηδεμόνων του για το… ακατανόητο σκηνικό.

Όταν όμως ο κηδεμόνας του τον πήρε αγκαλιά και τον έφερε πολύ κοντά στον ανεμιστήρα για να τον… γνωρίσει επιτέλους, ο Dave κάθε άλλο παρά χάρηκε. Έφυγε τρέχοντας και έκτοτε ρίχνει μεν τις ματιές του, αλλά κρατάει… απόσταση από το πάλαι ποτέ αντικείμενο του πόθου του (ή της περιέργειάς του).

