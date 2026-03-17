Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια του Γιώργου και του Νίκου

Εκδήλωση στη μνήμη του εμβληματικού πατέρα τους Ανδρέα Παπανδρέου συνδιοργανώνουν ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου.

Η εκδήλωση φέρει τίτλο «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου στο Κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Αγία Βαρβάρα.

«Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του.

Ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Ο Κουκουλόπουλος αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

Όταν ο Πασχαλίδης αφιέρωσε «κάθε νότα» στον Τσίπρα (Video)