ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 21:21
17.03.2026 20:06

Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια του Γιώργου και του Νίκου

17.03.2026 20:06
Andreas-Papandreou

Εκδήλωση στη μνήμη του εμβληματικού πατέρα τους Ανδρέα Παπανδρέου συνδιοργανώνουν ο  Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου. 

Η εκδήλωση φέρει τίτλο «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου στο Κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Αγία Βαρβάρα. 

«Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του.

Ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

google_news_icon

Konstadinos-Kyranakis

TAXI
beirut-23423
iran
zakynthos-1
DYPA
jumbo 665- new
Hormuz (1)
xristos pappous dimarxow fylis – new
venzini-new
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 21:20
Konstadinos-Kyranakis

«Μύθος» τα περί βίαιης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση λέει ο Κυρανάκης εν μέσω απεργίας των οδηγών ταξί

TAXI
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Για δεύτερη ημέρα τραβούν χειρόφρενο οι αυτοκινητιστές

beirut-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Να σκοτώσει και τον Μοτζαμπά θέλει το Ισραήλ – Απειλές Φρουρών μετά τη δολοφονία Σολεϊμανί – Live οι εξελίξεις

