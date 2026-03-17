Ο Κουκουλόπουλος αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος θα είναι τελικά ο νέος Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο προεδρείο της Βουλής, μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης «με επιστολή του γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Κοζάνης, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο».

«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια» αναφέρει επίσης η σχετική ανακοίνωση.

