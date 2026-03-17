Γιόρτασε την άνοδο της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας ο Αντώνης Σαμαράς: «Η προσοχή μας τώρα είναι στη Super League» (video)

Ο μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, βρέθηκε την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, προκειμένου να γιορτάσει την άνοδο της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας στη Super League.

Προσερχόμενος στο γήπεδο, για να παρακολουθήσει τον αγώνα-φιέστα της Μαύρης Θύελλας με τον Ολυμπιακό Β’, ο Σαμαράς μίλησε στον αθλητικογράφο Σωτήρη Γεωργούντζο, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας…

«Συγχαρητήρια για όλα και συγχαρητήρια και για τη δική σου τη συμμετοχή, για όλα. Θα πρέπει η ομάδα να παίξει στο γήπεδό της στην Καλαμάτα. Έχω ήδη βοηθήσει, αλλά χρειάζεται λίγο παραπάνω, να το σπρώξουμε όλοι μαζί. Το θέμα είναι μετά στην Α’ Εθνική τι θα κάνουμε, εκεί να πάμε καλά», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

