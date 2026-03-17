«Νομίζω ότι μπλέξαμε»: Το δυσοίωνο σχόλιο Καιρίδη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Με τη φράση «εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι μπλέξαμε. Δεν υπήρξε ο απαραίτητος σχεδιασμός και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι πρόεδροι πριν τον Τράμπ δεν το είχαν κάνει, είχαν διστάσει», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να αρχίσει πόλεμο με το Ιράν.

Ο ίδιος εκτίμησε, στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία, γιατί τη συμφωνία δεν την θέλει το Ισραήλ, […] θα πάμε σε μια κατάσταση εκεχειρίας τύπου Ιράκ μετά το 1991, μια μεσοβέζικη κατάσταση χαμηλής έντασης με περιοδικούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς που δεν θα αποκαταστήσει την ασφάλεια για τα Εμιράτα ούτε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα πλήρως».

Κοινώς, μπλέξαμε άσχημα. Και να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε…

