Τα… μισομαζεύει ο Πλεύρης για την μπούρκα: Δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε

Μπρος – πίσω από τον υπουργό Μετανάστευσης για το ζήτημα της απαγόρευσης της μπούρκας στην Ελλάδα.

Αφού ο ίδιος ανακίνησε το θέμα της απαγόρευσης και επιχειρηματολόγησε υπέρ της, τώρα ο Θάνος Πλεύρης… τα μαζεύει: όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, «είναι πλήρως ανοιχτό το θέμα, δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση απλά. Σαν υπουργείο Μετανάστευσης μάς ενδιαφέρει κυρίως ο πληθυσμός που βρίσκεται μέσα στις δομές μας, κυρίως ο ανήλικος».

Βέβαια, όταν του επισημάνθηκε ότι το φαινόμενο της μπούρκας είναι εξαιρετικά σπάνιο στη χώρα μας, ο υπουργός φάνηκε να επιμένει, λέγοντας ότι «το αν υπάρχει ή όχι πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι και μια υποκριτική κουβέντα. Δηλαδή αν αυτό αφορά 10 κοριτσάκια στις δομές, δεν θα το νομοθετήσουμε; Θεωρώ είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Τι να πει κανείς…

