Τα… μισομαζεύει ο Πλεύρης για την μπούρκα: Δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε

Μπρος – πίσω από τον υπουργό Μετανάστευσης για το ζήτημα της απαγόρευσης της μπούρκας στην Ελλάδα.
Αφού ο ίδιος ανακίνησε το θέμα της απαγόρευσης και επιχειρηματολόγησε υπέρ της, τώρα ο Θάνος Πλεύρης… τα μαζεύει: όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, «είναι πλήρως ανοιχτό το θέμα, δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση απλά. Σαν υπουργείο Μετανάστευσης μάς ενδιαφέρει κυρίως ο πληθυσμός που βρίσκεται μέσα στις δομές μας, κυρίως ο ανήλικος».
Βέβαια, όταν του επισημάνθηκε ότι το φαινόμενο της μπούρκας είναι εξαιρετικά σπάνιο στη χώρα μας, ο υπουργός φάνηκε να επιμένει, λέγοντας ότι «το αν υπάρχει ή όχι πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι και μια υποκριτική κουβέντα. Δηλαδή αν αυτό αφορά 10 κοριτσάκια στις δομές, δεν θα το νομοθετήσουμε; Θεωρώ είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».
Τι να πει κανείς…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
