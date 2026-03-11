Επιμένει για την απαγόρευση της μπούρκας ο Πλεύρης

Το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την απαγόρευση της μπούρκας εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επιμένει στο θέμα αυτό εξηγώντας πως «είμαστε ακόμα στο στάδιο εξέτασης. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα ούτε το εύρος της ρύθμισης. Θα είμαι έτοιμος να σας το πω το προσεχές διάστημα. Σε αυτό το στάδιο εξετάζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν άλλες χώρες και την σχετική νομολογία»

«Υπάρχουν χώρες που το απαγορεύουν σε σχολεία, άλλες το επεκτείνουν σε δημόσιους χώρους ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εξετάζουμε συνολικά τα διάφορα πλαίσια και το επόμενο διάστημα θα έχουμε σαφή τοποθέτηση».

Ο κ. Πλεύρης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Στ. Φωτόπουλου (Ελλ. Λύση) σημείωσε πως έρευνα που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη έδειξε πως το φαινόμενο της μπούρκας δεν είναι έντονο στον μουσουλμανικό πληθυσμό που μένει στην Ελλάδα.

«Λίγα κορίτσια που μένουν σε δομές ανηλίκων ή σε ημιαυτόνομες δομές φορούν μπούρκα αλλά πολλά από αυτά υποχρεώνονται σε αυτές τις επιλογές γιατί σε διαφορετική περίπτωση στοχοποιούνται από άντρες» είπε σε άλλο σημείο για να επισημάνει ωστόσο πως σε ζητήματα δικαιωμάτων δεν χωρούν ποσοτικές προσεγγίσεις.

Διαβάστε επίσης

Ο Κώστας Καραμανλής παρακολούθησε την κόρη του σε θεατρική παράσταση

Βουλή – ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με εμπιστευτικό έγγραφο Βάρρα που κατέθεσε ο Μεϊκόπουλος κατηγορώντας Βορίδη για «ψευδορκία» – «Πρώτη φορά το βλέπω»

Μητσοτάκης για Αντετοκούνμπο: Ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη