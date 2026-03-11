search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.03.2026 09:35

Μητσοτάκης για Αντετοκούνμπο: Ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη

giannis_mitsotakis_new

Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις 20 προσωπικότητες που θα ενταχθούν για πρώτη φορά φέτος στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, ένα παράσημο τιμής που απονέμεται από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ελλάδα πρότεινε τον «Greek Freak» για την τιμή αυτή και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε σε ανάρτησή του στα social media ότι «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη!».

Για την ιστορία, οι πρώτοι παραλήπτες του παράσημου είναι οι εξής:

Εξέχον Μέλος

  • Άνγκελα Μέρκελ
  • Λεχ Βαλέσα
  • Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Αξιότιμο Μέλος

  • Βάλντας Άνταμκους
  • Γέζι Μπούζεκ
  • Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα
  • Σάουλι Νιινίστο
  • Πιέτρο Παρολίν
  • Μαίρη Ρόμπινσον
  • Μάγια Σάντου
  • Χαβιέρ Σολάνα
  • Βόλφγκανγκ Σύσελ
  • Ζαν-Κλοντ Τρισέ

Μέλος του Τάγματος

  • Χοσέ Αντρές Πουέρτα
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • Μαρκ Γκιντάρα
  • Σάντρα Λεϊνίετσε
  • Ολεξάντρα Ματβιτσούκ
  • Βίβιαν Ρέντινγκ
  • Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (Bono)
  • Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς (The Edge)
  • Άνταμ Τσαρλς Κλέιτον
  • Λόρενς Μάλεν Τζούνιορ

