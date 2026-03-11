Μητσοτάκης για Αντετοκούνμπο: Ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις 20 προσωπικότητες που θα ενταχθούν για πρώτη φορά φέτος στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, ένα παράσημο τιμής που απονέμεται από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Ελλάδα πρότεινε τον «Greek Freak» για την τιμή αυτή και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε σε ανάρτησή του στα social media ότι «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη!».
Για την ιστορία, οι πρώτοι παραλήπτες του παράσημου είναι οι εξής:
Εξέχον Μέλος
Αξιότιμο Μέλος
Μέλος του Τάγματος
