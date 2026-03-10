search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 22:58
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.03.2026 22:07

Ο Κώστας Καραμανλής παρακολούθησε την κόρη του σε θεατρική παράσταση

Ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκε στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών για να παρακολουθήσει την παράσταση «Οι Κληρονόμοι», όπου εμφανιζόταν η κόρη του, Αλίκη.

Η παράσταση είχε φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς τα έσοδα προορίζονταν για την ενίσχυση του Σωματείου MDA Ελλάς, ενώ μετά το τέλος της η Αλίκη Καραμανλή πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τον δίδυμο αδερφό της, Αλέξανδρο, και τον πατέρα τους.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Νατάσα Παζαΐτη με τον γιο τους, Αλέξανδρο, είχαν παρακολουθήσει επίσης την παράσταση.

Την ίδια μέρα, η κ. Παζαΐτη ήταν η κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Σύλλογος Επιστημόνων Χαλανδρίου.

