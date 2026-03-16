Άνοιξε στα λόγια το Taxis

Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει κανείς με όσα συνέβησαν το απόγευμα με την πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων.
Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Μόνο που αυτό ίσχυε… κυρίως στη θεωρία. Γιατί όσοι έσπευσαν να μπουν στο σύστημα για να δουν ή να υποβάλουν τη δήλωσή τους, διαπίστωσαν ότι η «ανοιχτή» πλατφόρμα παρέμενε ουσιαστικά κλειστή. Στην οθόνη εμφανιζόταν το γνώριμο μήνυμα ότι η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη και ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν αργότερα.
Έτσι, η έναρξη της διαδικασίας για τις φορολογικές δηλώσεις συνοδεύτηκε από μια μικρή ψηφιακή… περιπέτεια για όσους πίστεψαν την ανακοίνωση και δοκίμασαν να μπουν αμέσως. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δημοσίου, όμως κάθε φορά προκαλεί το ίδιο εύλογο ερώτημα: τελικά πότε θεωρείται ότι «άνοιξε» μια πλατφόρμα; Όταν εκδίδεται η ανακοίνωση ή όταν μπορούν πραγματικά να μπουν οι πολίτες; Γιατί το απόγευμα της πρώτης ημέρας, η απάντηση μάλλον δεν ήταν τόσο αυτονόητη.
