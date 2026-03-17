Η μεγάλη επιστροφή του Άλεξ Πατέλη

Το ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τον Γιάννη Στουρνάρα για τρίτη θητεία στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδας θα πρέπει να θεωρείται fait accompli, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σκέψεων του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου.

Ωστόσο, η είδηση είναι αλλού: φαίνεται ότι ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλης, επιστρέφει, καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν να αναλαμβάνει θέση αντιπροέδρου στην ΤτΕ, κατά πάσα πιθανότητα αντικαθιστώντας τον καθηγητή του ΠΑΠΕΙ, Θεόδωρο Πελαγίδη.

Ούτως ή άλλως, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, η σχέση του Α. Πατέλη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν διαταράχθηκε ποτέ – ούτε όταν ο γνωστός οικονομολόγος αποχώρησε από την ομάδα του Μαξίμου. Οπότε, μια τέτοια εξέλιξη δεν προκαλεί καμία εντύπωση.

