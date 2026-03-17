Και το ΕΛΚ «αδειάζει» τον Τραμπ για το Ορμούζ

Μετά τους ΥΠΕΞ της ΕΕ, που είπαν «όχι» στο αίτημα/απαίτηση του Τραμπ να στείλουν οι Ευρωπαίοι πολεμικά πλοία για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, φαίνεται ότι και η κεντροδεξιά ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο «αδειάζει» τον Τραμπ.

Ενόψει, λοιπόν, της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 19 και 20 Μαρτίου, οι πληροφορίες λένε ότι οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) πραγματοποίησαν προπαρασκευαστική τηλεδιάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κεντροδεξιοί ηγέτες της ΕΕ δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου άρχισαν μονομερώς τους βομβαρδισμούς, μετέτρεψαν σε «κόλαση» τη Μέση Ανατολή, προκάλεσαν τεράστια διαταραχή στην αγορά ενέργειας, και μόλις διαπίστωσαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απαίτησε οι Ευρωπαίοι να σπεύσουν και στείλουν πλοία.

Γενικά, πάντως, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι εν συνόλω τα «έχουν πάρει» με τις ΗΠΑ.

