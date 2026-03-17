ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:30
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.03.2026 11:20

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

17.03.2026 11:20
Οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο φαίνεται ότι προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.

Ήδη το ρήγμα είχε καταγραφεί στις εκλογές του ΕΚΑ, ωστόσο, φαίνεται ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες πυροδοτούν εξελίξεις με το – προερχόμενο από την Ανανεωτική Αριστερά – στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη να εισηγείται τη δημιουργία νέα ΠΑΣΚΕ, χωρίς τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Γ. Παναγόπουλο.

Ο Θ. Μαργαρίτης γράφει, λοιπόν, ότι «οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεση μέσω Στρατηνάκη με τα συστήματα εξουσίας πληγώνουν για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τα ωραία λόγια είναι φτώχεια. Κάποιοι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ γύρω από τον Παναγόπουλο κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ένας εξ αυτών μάλιστα πριν καιρό μού εκανε επίθεση σε τηλεοπτική του συνέντευξη επειδή κάνω κριτική. Η δίωξη περί κακουργήματος ελπίζω να τούς προσγειώσει».

«Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχω την γνώμη ότι πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση με πρόταση του προέδρου για ανάληψη σοβαρής πολιτικής πρωτοβουλίας από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της Κεντροαριστεράς για την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ στην ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αφήσει πίσω του τα πελατειακά συστήματα, τα παιχνίδια εξουσίας, τα φαινόμενα διαφθοράς. Για μία νέα αρχή στον Συνδικαλισμό και στα κοινωνικά κινήματα. Να κοιτάξει προς το μέλλον», τονίζει.

Το ερώτημα είναι πώς βλέπει αυτές τις ιδέες η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η νυν ΠΑΣΚΕ που παραμένει πρώτη δύναμη στη ΓΣΕΕ

Διαβάστε επίσης

«Νομίζω ότι μπλέξαμε»: Το δυσοίωνο σχόλιο Καιρίδη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Τα… μισομαζεύει ο Πλεύρης για την μπούρκα: Δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε

Η μεγάλη επιστροφή του Άλεξ Πατέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

ΥΓΕΙΑ

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Συνολικά 33 πλοία με ελληνική σημαία στη Μέση Ανατολή – Tα 10 βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:29
ΚΟΣΜΟΣ

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

ΥΓΕΙΑ

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

