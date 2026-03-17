Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

Οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο φαίνεται ότι προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.

Ήδη το ρήγμα είχε καταγραφεί στις εκλογές του ΕΚΑ, ωστόσο, φαίνεται ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες πυροδοτούν εξελίξεις με το – προερχόμενο από την Ανανεωτική Αριστερά – στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη να εισηγείται τη δημιουργία νέα ΠΑΣΚΕ, χωρίς τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Γ. Παναγόπουλο.

Ο Θ. Μαργαρίτης γράφει, λοιπόν, ότι «οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεση μέσω Στρατηνάκη με τα συστήματα εξουσίας πληγώνουν για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τα ωραία λόγια είναι φτώχεια. Κάποιοι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ γύρω από τον Παναγόπουλο κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ένας εξ αυτών μάλιστα πριν καιρό μού εκανε επίθεση σε τηλεοπτική του συνέντευξη επειδή κάνω κριτική. Η δίωξη περί κακουργήματος ελπίζω να τούς προσγειώσει».

«Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχω την γνώμη ότι πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση με πρόταση του προέδρου για ανάληψη σοβαρής πολιτικής πρωτοβουλίας από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της Κεντροαριστεράς για την ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ στην ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να αφήσει πίσω του τα πελατειακά συστήματα, τα παιχνίδια εξουσίας, τα φαινόμενα διαφθοράς. Για μία νέα αρχή στον Συνδικαλισμό και στα κοινωνικά κινήματα. Να κοιτάξει προς το μέλλον», τονίζει.

Το ερώτημα είναι πώς βλέπει αυτές τις ιδέες η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η νυν ΠΑΣΚΕ που παραμένει πρώτη δύναμη στη ΓΣΕΕ…

