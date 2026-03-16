ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:42
16.03.2026 12:56

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα φαίνεται ότι θα βρεθεί οριστικά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Συγκεκριμένα, μετά από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν έχει περιλάβει ποσό μεγαλύτερο των 3 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, «ευρήματα» προέκυψαν από την Αρχή για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, καθώς έχει υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις Πόθεν Έσχες με διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, αλλά και ο σύζυγός της Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από την πλευρά του προέδρου της ΓΣΕΕ, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, την τελευταία πενταετία (2020-2025).

Υπενθυμίζεται, ότι ο Χαράλαμπος Βουρλίωτης για την υπόθεση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έχει «παγώσει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ έχει διαβιβάσει το πόρισμα της Αρχής στην Εισαγγελία για τις δικές της ενέργειες.

Όπως είναι γνωστό, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει δηλώσεις Πόθεν Έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών, αλλά και επειδή η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα.

Ακόμα, διαβίβαζε τα ευρήματα των ερευνών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός στους υπόχρεους.

