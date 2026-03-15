Στη φιέστα της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας ο Αντώνης Σαμαράς – Με κασκόλ στο γήπεδο, αποθέωσε την ομάδα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια πανηγύρισε την άνοδο στην Super League και σήμερα έκανε φιέστα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β’ (κέρδισε 1-0).
Το γήπεδο ήταν κατάμεστο και ανάμεσα στον κόσμο ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πήγε φορώντας και το κασκόλ της ομάδας.
Στο τέλος της αναμέτρησης μάλιστα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο να συγχαρεί τους παίκτες, ενώ έκανε και δηλώσεις.
«Η επιμονή του προέδρου η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφερε εδώ μετά από 26 χρόνια να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη στιγμή τη χαιρόμαστε όλοι, και εύχομαι να τα πάμε εξίσου καλά και στην Α’ εθνική» ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.