Στη φιέστα της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας ο Αντώνης Σαμαράς – Με κασκόλ στο γήπεδο, αποθέωσε την ομάδα (video)

Η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια πανηγύρισε την άνοδο στην Super League και σήμερα έκανε φιέστα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β’ (κέρδισε 1-0).

Το γήπεδο ήταν κατάμεστο και ανάμεσα στον κόσμο ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πήγε φορώντας και το κασκόλ της ομάδας.

Στο τέλος της αναμέτρησης μάλιστα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο να συγχαρεί τους παίκτες, ενώ έκανε και δηλώσεις.

«Η επιμονή του προέδρου η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφερε εδώ μετά από 26 χρόνια να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη στιγμή τη χαιρόμαστε όλοι, και εύχομαι να τα πάμε εξίσου καλά και στην Α’ εθνική» ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

