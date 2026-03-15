Κώστας Τασούλας: «Θέλω να εμπνεύσω πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο» – Νέα αμιγώς πολιτική παρέμβαση από τον ΠτΔ

Σε μία εξόχως πολιτική συνέντευξη, ο Κώστας Τασούλας παρεμβαίνει στις εξελίξεις και δείχνει τη διάθεσή του να επιδράσει στις συμπεριφορές και τις επιλογές των κομμάτων, εκφεύγοντας όμως ο ίδιος κατά πολύ από τον θεσμικό του ρόλο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει έτσι, μετά τις συναντήσεις με πρώην πρωθυπουργός – και τη διανομή non paper-, αλλά και τις πολιτικές τοποθετήσεις με έμμεσες ή και άμεσες παραινέσεις προς τις πολιτικές δυνάμεις, να επιδιώκει ένα αμιγώς πολιτικό ρόλο. Ο ίδιος μάλιστα νιώθει την ανάγκη να απαντήσει στις αιτιάσεις, σπεύδοντας να περιγράψει ως εξής τις κινήσεις και το δείγμα γραφής που έχει δώσει κατά τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του στο προεδρικό μέγαρο:

«Πιστεύω ότι με τη συμπεριφορά μου και τον πρώτο χρόνο και σιγά σιγά τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα καταφέρω να δείξω πως μπορεί κάποιος να έχει κομματική προέλευση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αιχμάλωτος της – μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικειμενικά και αμερόληπτα», λέει στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή της Κυριακής.

Με άποψη για το μετεκλογικό πεδίο και τη στάση των κομμάτων

Σημειώνει, μάλλον με υπερβάλλοντα ζήλο και έμμεση παραίνεση προς κάθε πλευρά, ότι «η δική μου φιλοδοξία είναι να εμπνεύσω ένα πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο. Ένα μήνυμα δημοκρατικής αντίληψης ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών να οδηγήσει σε τέτοιες εξελίξεις, που τα εθνικά κριτήρια και τα εθνικά προτάγματα δεν θα υπονομευθούν».

Μάλιστα επιχειρεί μία καταφανώς φιλοκυβερνητική ερμηνεία των εξελίξεων με ορίζοντα τις εκλογές, αλλά και τις επιλογές σε αυτές:

Αν δούμε την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα με την οποία η χώρα μας – και ορθώς – ανταποκρίθηκε στις ανάγκες προστασίας της Κύπρου, αντιλαμβανόμαστε πως τα ζητούμενα αυτή την εποχή δεν είναι ιδεολογικά τόσο, όσο εθνικά. Η ανταπόκριση της Ελλάδος στην Κύπρο δεν είχε να κάνει με προγραμματικές δεσμεύσεις, δεν είχε να κάνει με ιδεολογικές επιλογές, είχε να κάνει με εθνικές επιταγές, τις οποίες λίγο-πολύ συμμερίζονται και άλλα κόμματα. Και αυτή η ανταπόκριση σε εθνικές επιταγές έφερε την Ελλάδα πρώτη με δύο φρεγάτες και δύο ζεύγη F-16 στο πλευρό της Κύπρου, κάτι το οποίο οδήγησε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο. Η πορεία, λοιπόν, προς τις εκλογές λαμβάνει και ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, εθνικών κριτηρίων, εκτός από τα προγραμματικά κριτήρια ή τα ιδεολογικά κριτήρια. Και νομίζω πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν στις εκλογές έχουν να κάνουν με την αντίληψη που ο ελληνικός λαός είμαι βέβαιος πως συμμερίζεται, ότι η ώρα της συνεννόησης πάνω στα εθνικά κριτήρια που υπαγορεύουν γρήγορες και στιβαρές αποφάσεις δεν θα πρέπει να αργήσει πολύ».

Και ακριβώς αυτή η σπουδή και η εμφανώς πολιτική τοποθέτηση είναι που προκαλεί την επισήμανση από τον δημοσιογράφο (Αλέξης Παπαχελάς) πως «ο αντίλογος από κάποιον καχύποπτο ή κακόπιστο θα ήταν ενδεχομένως ότι με αυτόν τον τρόπο θα προωθούσατε μια τρίτη θητεία του νυν πρωθυπουργού. Ένας καλοπροαίρετος θα έλεγε ότι επισημαίνετε την ανάγκη να υπάρχει μια συνεννόηση, ώστε να μην προκύψουν αδιέξοδα μετά τις εκλογές».

Αλλά απτόητος ο κ. Τασούλας, αδιαφορώντας για τη συγκεκαλυμένη αιχμή της ερώτησης, επιμένει στη δική του οπτική και ουσιαστικά να θέτει από μόνος του και… κριτήρια για την ψήφο των πολιτών:

«Προτιμώ την καλοπροαίρετη ερμηνεία. Δεν είναι υποχρεωτική καμία ψήφος και κανείς δεν μονοπωλεί την τήρηση των εθνικών κριτηρίων. Είμαι βέβαιος πως η τήρηση των εθνικών κριτηρίων είναι αντικείμενο «συμμόρφωσης» όχι ενός κόμματος ή της πλειοψηφίας απλώς, αλλά πολλών κομμάτων στην Ελλάδα σήμερα. Συνεπώς, το ζητούμενο δεν είναι ποιον θα προτιμήσει ο ελληνικός λαός, αλλά το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών να οδηγήσει σε τέτοιες εξελίξεις που τα εθνικά κριτήρια και τα εθνικά προτάγματα δεν θα υπονομευθούν. Και, δόξα τω Θεώ, τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρά τις διαφορές τους και το έντονο κλίμα αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσά τους, δείχνουν ότι στα μεγάλα εθνικά θέματα δεν υπάρχουν οι αποστάσεις που θα φοβόταν κανείς να δει».

Αιχμή για προηγούμενες κυβερνήσεις

Μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στο εθνικό πεδίο και τη δραματική πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Τασούλας, στηρίζει την αποστολή της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ στην Κύπρο, αλλά με μία παρεξηγήσιμη αιχμή για προηγούμενες κυβερνήσεις:

«Νομίζω ότι η αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» δεν ήταν επίδειξη ούτε μεγαλείου, ούτε κάποιας υπερβολικής φιλοδοξίας. Ήταν επίδειξη γεωπολιτικής σύνεσης, την οποία και η Ελλάδα, ευτυχώς, αυτή την περίοδο φαίνεται να έχει» – εννοεί άραγε ότι παλαιότερα δεν την είχε; .

Εναντίον του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών

Για να μην αφήσει δε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του, ο κ. Τασούλας, σπεύδει να ταυτιστεί με την κυβέρνηση ως προς το αν χρειάζεται ή όχι συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.

«Σε αυτή τη φάση η κατ’ ιδίαν συνάντηση (του πρωθυπουργού με πολιτικούς αρχηγούς) θα ήταν πιο ενδεδειγμένη από μια συνάντηση όλων των πολιτικών αρχηγών υπό τη δική μου Προεδρία, και γιατί τα γεγονότα τρέχουν, αλλά και γιατί η κατ’ ιδίαν συνάντηση ενισχύει περισσότερο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και διευκολύνει την εμπιστευτικότητα η οποία πρέπει να υπάρχει αυτές τις στιγμές».

Μπαίνει δε στον πειρασμό να αξιολογήσει και τη στάση των πολιτικών κομμάτων: «Δόξα τω Θεώ, τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρά τις διαφορές τους και το έντονο κλίμα αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσά τους, δείχνουν ότι στα μεγάλα εθνικά θέματα δεν υπάρχουν οι αποστάσεις που θα φοβόταν κανείς να δει» αναφέρει.

