Μήνυμα Δούκα από την κάλπη: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές

Στη Χαριλάου Τρικούπη ψήφισε ο Χάρης Δούκας για τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε μάλιστα μήνυμα από την κάλπη, τονίζοντας πως το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ.

«Προϋπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή σήμερα στις κάλπες. Γιατί η δύναμή μας είναι πάντα η κοινωνία και μόνο αυτή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές.

Αρκεί να το πιστέψουμε», τόνισε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

