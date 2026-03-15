Θάνος Πλεύρης: «Τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκα με το Predator» (Video)

Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αυξημένων μεταναστευτικών ροών, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε το πρωί της Κυριακής ο Θάνος Πλεύρης στο Mega. O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αποκάλυψε στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» πως, τον Μάιο του 2021, παγιδεύτηκε κι εκείνος με το Predator, όταν έλαβε σε μήνυμα αναφορά σε δημοσίευμα για την πολιτική του πορεία.

«Πλέον γίνεται αντιληπτό στον καθένα πόσο σημαντικό είναι η χώρα να εξοπλίζεται, γιατί πολλές φορές κάποιοι λένε ότι οι εξοπλισμοί είναι πολυτέλεια. Όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη γειτονιά, οι εξοπλισμοί είναι απαραίτητοι και το γεγονός ότι προστατεύουμε από τη μία πλευρά τα αδέλφια μας στην Κύπρο και έχουμε οδηγήσει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουνε παρουσία, αλλά παράλληλα κάνουμε και έναν θόλο στην πραγματικότητα προστασίας του ελληνικού χώρου, αλλά ακόμα και τη Βουλγαρία, δείχνει ότι η χώρα μας στην περιοχή είναι μια δυνατή στρατιωτική δύναμη», ανέφερε.

«Στο κομμάτι των ροών σήμερα μας απασχολεί πολύ περισσότερο το σκέλος που έχει να κάνει με τη Λιβύη. Έχουμε μία τεράστια δεξαμενή, η οποία πιέζει προς την Ευρώπη και έχουμε πάρει τα μέτρα μας σε όλο το κομμάτι σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Είναι τελείως διαφορετικός ο έλεγχος των συνόρων στο Αιγαίου και τελείως διαφορετικό σε μια ανοιχτή θάλασσα, όπως είναι το Λιβυκό Πέλαγος», πρόσθεσε.

Ως προς τα μέτρα που είναι έτοιμη να εφαρμόσει η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό είπε πως εξετάζεται η αναστολή ασύλου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση όμως σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνει μια εργαλειοποίηση, η οποία γίνεται από τα κυκλώματα πολλές φορές. Αυτό το οποίο μας έχει ανησυχήσει στις τελευταίες ροές είναι ότι δεν μιλάμε μόνα για Σουδανούς, που τέλος πάντων είναι μια ροή που κάποιος αναμένει ότι θα ναι αυξημένη γιατί βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, είναι ότι υπήρξαν πολλοί παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές που πετάνε στη Λιβύη και μετά προσπαθούν να περάσουν τα σύνορά μας», είπε.

«Από τον έλεγχο που κάναμε μέχρι αυτό το καλοκαίρι θα υπάρχουνε περίπου 1.000 ανακλήσεις ασύλου από άτομα τα οποία είτε έχουν απασχολήσει με παραβατική συμπεριφορά είτε οι χώρες τους πια δεν δικαιολογούν ασύλου, είτε έχουμε ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Διότι αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Δηλαδή αν κάποιος έρχεται και δικαιολογεί με τη συμπεριφορά την οποία έχει εδώ, μπορεί αυτομάτως να γίνει και άρση», δήλωσε.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να στηρίξει τους πολίτες.

«Μου ήρθε μήνυμα και παγιδεύτηκα με το predator»

Τέλος, ως προς τις υποκλοπές και τις αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν, o υπουργός αμφισβήτησε την αξιοπιστία αυτών των ισχυρισμών, δεδομένου ότι προέρχονται από καταδικασμένο πρόσωπο που ενδεχομένως ακολουθεί μια υπερασπιστική γραμμή.

«Τώρα στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε μία έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προφανώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία που έγινε στο δικαστήριο. Έχουμε σοβαρές ποινές και αντιστoίχως επιστροφή για να εξεταστούν άλλα αδικήματα. Άρα, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της».

«Εδώ εμφανίζεται ένας εκ των, πρωτοδίκως καταδικασθέντων, βάζει έναν ισχυρισμό ο οποίος δεν ξέρω αν είχε ειπωθεί ως τώρα. Προφανώς και αυτός ο ισχυρισμός αξιολογείται, πάντοτε με την έννοια ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ο ισχυρισμός ο οποίος κάνει είναι προφανές ότι είναι και στο πλαίσιο μιας υπερασπιστικής του γραμμής».

«Γιατί είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να ισχυρίζεται και να λέει ότι “εγώ δεν έχω καμία σχέση, το δώσαμε κάπου”, είτε αυτό είναι κυβερνητικά είτε οτιδήποτε, και τελείως διαφορετικά αυτό το οποίο είχε καταλήξει αρχικά η εισαγγελική έρευνα, αλλά και η απόφαση».

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός, τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκε κι εκείνος με το λογισμικό Predator, όταν έλαβε σε μήνυμα αναφορά σε δημοσίευμα για την πολιτική του πορεία.

«Ενημερώθηκα από την αρμόδια αρχή ότι υπήρχε ένα μήνυμα, το οποίο ήταν γύρω στο Μάιο του 2021, το οποίο μάλιστα με παγίδευσε. Ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε και έλεγε ότι “Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις”».

«Στη δική μου περίπτωση ήταν ένα υπαρκτό site, δηλαδή προφανώς είχε παγιδευτεί. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί η υπόθεση διερευνούνταν από τη Δικαιοσύνη».

«Το πολιτικό αγκάθι δεν έχει σχέση με εμπλοκή της κυβέρνησης στην παρακολούθηση. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά εμπλοκή της κυβέρνησης», κατέληξε ο κος Πλεύρης.

