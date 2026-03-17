Όταν ο Πασχαλίδης αφιέρωσε «κάθε νότα» στον Τσίπρα (Video)

Τη συγκίνησή του για τη στάση που είχε κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας όταν έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Μικρούτσικος δεν μπόρεσε να κρύψει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής ο Α. Τσίπρας και η Μπέτυ Μπαζιάνα βρέθηκαν στον «Σταυρό του Νότου» για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που παρουσιάζει ο γνωστός τραγουδοποιός. Όταν εκείνος τους αντελήφθη, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την στάση σου όταν χάσαμε το Θάνο. Θα στο χρωστάω πάντα αυτό, το έχω μες την καρδιά μου και ό,τι νότες πω μέχρι να πούμε καληνύχτα, είναι για σενα», είπε απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, και άρχισε να τραγουδά τον «Ερωτόκριτο».

Έντονες στιγμές, που μόνο η τέχνη μπορεί να δώσει.

«Νομίζω ότι μπλέξαμε»: Το δυσοίωνο σχόλιο Καιρίδη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Τα… μισομαζεύει ο Πλεύρης για την μπούρκα: Δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε

Η μεγάλη επιστροφή του Άλεξ Πατέλη