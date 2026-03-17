Παραπλανητική φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Νετανιάχου

Μια φωτογραφία που προέρχεται από παλαιότερη ημερομηνία έδωσε το γραφείο του Νετανιάχου παρουσιάζοντας, υποτίθεται, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δίνει το πράσινο φως για το χτύπημα εναντίον του No.2 του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, έχοντας στο πλευρό του τον αρχηγό της Μοσάντ.

Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για την φωτογραφία, την οποία δημοσίευσαν τα ισραηλινά ΜΜΕ, αλλά και δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνει ότι η συγκεκριμένη λήψη είχε χρησιμοποιηθεί ξανά τον Φεβρουάριο, πάλι σε ανάρτηση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η ανάρτηση του ισραηλινού πρωθυπουργικολυ γραφείου.

Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026

Στην ανάρτηση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ τα σχόλια των χρηστών που αποκαλύπτουν ότι η φωτογραφία είναι παλαιότερη.

ΠΑΣΟΚ – Μαργαρίτης: «Με το μνημόνιο και τη σύμπραξη Σαμαρά-Βενιζέλου χάσαμε τη μεσαία τάξη – Λάθος η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου»

Γιόρτασε την άνοδο της ποδοσφαιρικής Καλαμάτας ο Αντώνης Σαμαράς: «Η προσοχή μας τώρα είναι στη Super League» (video)

Όταν ο Πασχαλίδης αφιέρωσε «κάθε νότα» στον Τσίπρα (Video)





