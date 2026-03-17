ΠΑΣΟΚ – Μαργαρίτης: «Με το μνημόνιο και τη σύμπραξη Σαμαρά-Βενιζέλου χάσαμε τη μεσαία τάξη – Λάθος η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου»

Με κριτική στις πολιτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αλλά και για την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, τοποθετήθηκε για τις εσωκομματικες εξελίξεις ο Θοδωρής Μαργαρίτης.

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 όπου ανέφερε ότι στο επερχόμενο συνέδριο «υπάρχουν δύο -τρία μεγάλα θέματα που πρέπει να λυθούν».

«Το πρώτο ζήτημα είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής. Υπήρξε πλειοψηφικό κόμμα στη χώρα, βρέθηκε κάποια στιγμή σε πολύ χαμηλές πτήσεις, η συζήτηση πρέπει να ανοίξει πως θα ξανακερδίσει τις κοινωνικές του συμμαχίες, αυτές που έχασε λόγω των μνημονιακών πολιτικών και της αναγκαστικής επιλογής κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και το οδήγησαν να χάσει τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το πολιτικό στίγμα δηλαδή πως χτίζεις την αυτόνομη πορεία στην κατεύθυνση του να έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις τις εκλογές και πως οικοδομείς συμμαχίες πολιτικές ώστε την επόμενη μέρα να μπορείς να σχηματίσεις προοδευτική διακυβέρνηση.

Και το τρίτο στοιχείο είναι η εσωτερική του λειτουργία, πως δηλαδή ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα θα νομιμοποιήσει τις τάσεις, τα ρεύματα ιδεών έτσι ώστε να υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης, συλλογικότητας που δημιουργεί τη συνθήκη ενός ανοιχτού κόμματος» σχολίασε.

Αναφορικά με τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου τόνισε πως «θα μπορούσε να υπάρξει μια κριτική από την πλευρά του Γραφείου Τύπου για τις απόψεις του κ. Κωνσταντινόπουλου αλλά όχι διαγραφή. Άλλωστε και η επιλογή του να παραδώσει την έδρα δείχνει και πολιτικό θάρρος αλλά και κομματικότητα. Δεν υπήρξε καταστατική παραβίαση».

Ακόμη, ο κ. Μαργαρίτης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές, ενώ για το θέμα των υποκλοπών, σχολίασε ότι «αν δεν είχαμε το κλίμα του πολέμου θα έπρεπε να είναι πρώτο ζήτημα και το οποίο θα έπρεπε να έχει οδηγήσει τις προοδευτικές δυνάμεις στο δρόμο. Οι αποκαλύψεις που γίνανε από τον Ντίλιαν είναι κολοσσιαίο ζήτημα δημοκρατίας το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί».

