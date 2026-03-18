«Σφίγγα» η Ντόρα για το πολιτικό μέλλον της

Δεν γίναμε πιο σοφοί, σχετικά με τις προθέσεις της Ντόρας Μπακογιάννη ενόψει των εθνικών εκλογών και το ενδεχόμενο να είναι και πάλι υποψήφια βουλευτής.

Η πρώην υπουργός ρωτήθηκε για το θέμα σε συνέντευξη που έδωσε στο Κρήτη TV, ωστόσο, δεν έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση. Αντιθέτως, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ότι «ακούγονται πολλά σενάρια, σκέφτομαι διάφορα. Από εκεί και πέρα απέχω πολύ από το να πάρω την απόφαση αυτή τη στιγμή. Ετσι όπως είναι τώρα τα πράγματα δεν έχω το περιθώριο να σκεφτώ».

«Σφίγγα» η Ντόρα – και, μάλλον, η οριστική απόφαση θα ληφθεί πολύ κοντά στις κάλπες και αφού προηγηθεί συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη…

Διαβάστε επίσης

Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια του Γιώργου και του Νίκου

Ο Κουκουλόπουλος αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Παραπλανητική φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Νετανιάχου