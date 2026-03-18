search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 08:10

Επιστρέφει ο… πονοκέφαλος του Predator

Σε πραγματικό «πονοκέφαλο» – τι πονοκέφαλο, ημικρανία… – για την κυβέρνηση τείνουν να μετατραπούν οι εξελίξεις σε επίπεδο δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Πέραν του ότι το δικαστήριο που καταδίκασε πρωτόδικα τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση έστειλε τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω έρευνα, φαίνεται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, πρόσωπα που φέρονται να ήταν θύματα του Predator θα κινηθούν νομικά κατά των καταδικασθέντων, αλλά και κατά παντώς υπευθύνου.

Μάλιστα, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσώπησε στην πρώτη δίκη θύματα των υποκλοπών, ανέφερε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM ότι «έξι από τα 87 παγιδευμένα πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν είχαν υποβάλει μήνυση πρόκειται να κινηθούν άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πρόσωπα ιδιαίτερης βαρύτητας για την ουσία της υπόθεσης».

Το μόνο που δεν διευκρίνισε είναι αν στα πρόσωπα αυτά συμπεριλαμβάνονται και υπουργοί – που όταν αποκαλύφθηκε ότι είχαν πέσει θύματα του spyware, είχαν… σφυρίξει αδιάφορα

Διαβάστε επίσης

«Σφίγγα» η Ντόρα για το πολιτικό μέλλον της

Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια του Γιώργου και του Νίκου

Ο Κουκουλόπουλος αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COCAINE_SHUTTERSTOCK

Αύξηση κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα της Ευρώπης το 2025, πτώση για το MDMA

survivor_2026
MEDIA

ΣΚΑΪ: Καραμπόλες και διακριτική «απόσυρση» λόγω ανταγωνισμού, για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση από βουλευτής

venzini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Κλείνουν επ’ αόριστον τα πρατήρια καυσίμων – «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο βιωσιμότητας»

alikaki-new
LIFESTYLE

Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Γιατί η Ευρώπη αρνείται να στηρίξει τον Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

sporting
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Επική ανατροπή Σπόρτινγκ με 5άρα στην Μπόντο, εύκολη πρόκριση Παρί κόντρα στην Τσέλσι, στους «8» Άρσεναλ και Ρεάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

