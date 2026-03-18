Επιστρέφει ο… πονοκέφαλος του Predator

Σε πραγματικό «πονοκέφαλο» – τι πονοκέφαλο, ημικρανία… – για την κυβέρνηση τείνουν να μετατραπούν οι εξελίξεις σε επίπεδο δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Πέραν του ότι το δικαστήριο που καταδίκασε πρωτόδικα τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση έστειλε τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω έρευνα, φαίνεται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, πρόσωπα που φέρονται να ήταν θύματα του Predator θα κινηθούν νομικά κατά των καταδικασθέντων, αλλά και κατά παντώς υπευθύνου.

Μάλιστα, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσώπησε στην πρώτη δίκη θύματα των υποκλοπών, ανέφερε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM ότι «έξι από τα 87 παγιδευμένα πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν είχαν υποβάλει μήνυση πρόκειται να κινηθούν άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πρόσωπα ιδιαίτερης βαρύτητας για την ουσία της υπόθεσης».

Το μόνο που δεν διευκρίνισε είναι αν στα πρόσωπα αυτά συμπεριλαμβάνονται και υπουργοί – που όταν αποκαλύφθηκε ότι είχαν πέσει θύματα του spyware, είχαν… σφυρίξει αδιάφορα…

«Σφίγγα» η Ντόρα για το πολιτικό μέλλον της

Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια του Γιώργου και του Νίκου

Ο Κουκουλόπουλος αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου