Ο Φαραντούρης… κλείνει το μάτι στην Τρικούπη: «Στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη βλέπω έναν τίμιο άνθρωπο, σοβαρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ»

Για το πολιτικό του μέλλον μίλησε ο Νικόλας Φαραντούρης ο οποίος φαίνεται πως… κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ανέφερε πως θεωρεί τον Νίκο Ανδρουλάκη «έναν έντιμο άνθρωπο που δίνει τον προσωπικό και πολιτικό του αγώνα» και το ΠΑΣΟΚ ως έναν «συγκρατημένο φορέα με διαχρονικότητα και σοβαρότητα».

«Ο κύριος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη βλέπω έναν άνθρωπο έντιμο ο οποίος δίνει και τον προσωπικό και τον πολιτικό του αγώνα μαζί με άλλους ανθρώπους σε ένα πάρα πολύ δυστοπικό περιβάλλον με υποκλοπές, σκάνδαλα και ζόφο» είπε και πρόσθεσε για το ΠΑΣΟΚ: «Θεωρώ από το υφιστάμενο δυναμικό της χώρας και από την μετεωρολογία την πολιτική το ΠΑΣΟΚ είναι ένας συγκρατημένος πολιτικός φορέας που έχει μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει θέσεις».

Ακόμη, ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα σενάρια εμπλοκής του με το κόμμα Καρυστιανού, αλλά και στην πρώην παράταξή του, τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχουμε συναντηθεί κι έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών από την 9/12 που διοργάνωσα την εκδήλωση για το άρθρο 86, τα ασυμβίβαστα και τις ασυλίες όπως θα έκανα με τον οποιοδήποτε πρόεδρο του Συλλόγου πληγέντων των Τεμπών. Τώρα τελευταία μου στέλνουν κάποιους προξενητές κάποιοι, αλλά νομίζω ότι αυτό αφορά αυτούς και τις επιλογές τους, εγώ προχωρώ μπροστά. Είμαι σίγουρος, εξ όσων μου μεταφέρουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι κάποιοι έχουν μετανιώσει για τις εσπευσμένες και λανθασμένες επιλογές τους αλλά στην πολιτική εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε» είπε και πρόσθεσε για τον ΣΥΡΙΖΑ και την πιθανή σύμπραξη με Τσίπρα:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει εάν θα παραμείνει αυτοτελές κόμμα ή αν θα υπαχθεί σε κάποιο καινούργιο κόμμα. Ως προς τις πρωτοβουλίες άλλων προσώπων δεν γνωρίζουμε ακόμα τι μορφή θα λάβουνε και πότε θα τις λάβουν οπότε δεν έχω καταλάβει τι έχουν καταλάβει αυτοί που θα ήθελαν να οργανώσουν κάποια πράγματα για το μέλλον συνεπώς δεν ασχολούμαι».

