Το παράδοξο με τον Γιαννακούρα που παίρνει την έδρα Κωνσταντινόπουλου – Η διαγραφή, ο Τατούλης και οι «ηθικοί κανόνες»

Την απόφαση να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα στο ΠΑΣΟΚ πήρε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, έπειτα από τη διαγραφή του, μια επιλογή που εξέθεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τη θέση του τώρα καλείται να καλύψει ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας και περιφερειακός σύμβουλος, καθώς ήταν πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Για να αναλάβει, όμως, επίσημα τα καθήκοντά του θα πρέπει να παραιτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς η ιδιότητα του συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του βουλευτή.

Το ζήτημα ωστόσο που προκύπτει είναι ότι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ το 2023, λόγω της υποψηφιότητάς του με την παράταξη Τατούλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, γεγονός που δημιουργεί ένα παράδοξο, παρά το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη σπεύδει να διευκρινίσει ότι είναι ήδη μέλος και πως εγγράφηκε στις εσωκομματικές τον Οκτώβριο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την υποψηφιότητά του το 2023, ξέσπασε σύγκρουση που οδήγησε στη ρήξη των σχέσεων Κωνσταντινόπουλου – Ανδρουλάκη, καθώς θεωρήθηκε πως μπήκε «σφήνα» στο ψηφοδέλτιο, ενώ στήριξε, κόντρα στην επίσημη επιλογή του Κινήματος, την παράταξη του Πέτρου Τατούλη του οποίου μάλιστα διετέλεσε περιφερειακός σύμβουλος. Επικρίθηκε μάλιστα τότε πως είχε στραφεί και γενικά εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Μετά τον σάλο, ο Γιαννακούρας παραιτήθηκε από τη θέση του περιφερειακού συμβούλου και με δημόσια προσωπική του δήλωση δεσμεύτηκε να «ακολουθήσει κάθε επιλογή του Προέδρου και της παράταξης σε κεντρικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο». Αν και τελικά ο κ. Ανδρουλάκης τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές του 2023, μετά τις κάλπες ο κ. Γιαννακούρας έσπευσε να ανακοινώσει ξανά την υποψηφιότητά του με την… παράταξη Τατούλη.

Όπως αναμενόταν, παραπέμφθηκε στην ΕΔΕΚΑΠ η οποία στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 τον διέγραψε από μέλος του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «πρακτικές και συμπεριφορές που πλήττουν τη σφαίρα των ηθικών και αξιακών κανόνων μας δεν εκφράζουν το Κίνημά μας, δε γίνονται αποδεκτές και είναι καταδικαστέες».

«Αποτελεί μεγάλη «τιμή» για εμένα, που η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ασχολήθηκε αποκλειστικά, ένα ολόκληρο απόγευμα, με μοναδικό θέμα τη διαγραφή μου από μέλος του κόμματος, κάτι που έγινε», είχε γράψει σε ανάρτησή του τότε μετά από την απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, ο Γιαννακούρας . «Εκ των πραγμάτων φαίνεται, ότι εγώ και μόνο εγώ είμαι το πρόβλημα και το εμπόδιο σε όλη την χώρα. Όταν τόσοι και τόσοι άλλοι υποψήφιοι βουλευτές ακόμα και Επικρατείας καθώς και πρώην βουλευτές έχουν ενταχθεί όχι σε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια όπως εγώ, αλλά σε ψηφοδέλτια με το χρίσμα της ΝΔ».

