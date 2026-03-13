ΠΑΣΟΚ: Μέτωπο κατά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου – Βολές από Ν. Παπανδρέου, Δούκα, Γερουλάνο, υπέρ η Διαμαντοπούλου

Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το Συνέδριο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαγράφει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, μια κίνηση, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν το πρόβλημα στασιμότητας του Κινήματος, η οποία μπορεί να θεωρείται από πολλές πλευρές ως αναμενόμενη, ταυτόχρονα όμως εκλαμβάνεται και ως μία απεγνωσμένη προσπάθεια της ηγεσίας να ελέγξει με πειθαρχικά μέτρα, όχι μόνο τη σημερινή κατάσταση, αλλά και την «επόμενη ημέρα».

Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζει την απόφαση ως «πυγμή» από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο στελέχη του ΠΑΣΟΚ διαφωνούν κάθετα με αυτή την κίνηση, ιδίως την ώρα που επιχειρείται «διεύρυνση» με επιστροφές και μεταγραφές στελεχών.

Μάλιστα, πηγές του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης σημείωναν ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι προχθές ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης, την ίδια ώρα που:

αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων,

διεξαγόταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση,

αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων».

«Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, “λευκή απεργία” και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.

Η διαγραφή «πάγωσε» την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι μόνο, διαμορφώνει ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα ενόψει του συνεδρίου, ενισχύει ένα «φοβικό» κλίμα ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλες διαγραφές, ενώ εγείρει ενστάσεις και για την «επιλεκτικότητας» της ηγεσίας: Ήταν, για παράδειγμα, η Άννα Διαμαντοπούλου η πρώτη που ναρκοθέτησε το εγχείρημα της διεύρυνσης με τις αιχμές της για την μεταγραφή του Θεοδόση Πελεγρίνη.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον σε ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί το συνέδριο, όταν οι διαφορετικές απόψεις και η κριτική – υπονόμευση, τη λέει η Χαριλάου – αντιμετωπίζονται με διαγραφές.

«Θα επιτραπεί να πούμε κάτι που η ηγεσία θα θεωρήσει ενοχλητικό ή θα μοιράζει διαγραφές από το βήμα του συνεδρίου» αναρωτιόταν σκωπτικά και με θλίψη, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για τον τρόπο που κινείται πλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου με την παράδοση της έδρας

Η επιλογή που έκανε το πρωί της Παρασκευής ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος να παραιτηθεί από βουλευτής, παραδίδοντας την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ εξέθεσε την ηγεσία του Κινήματος, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε παλαιότερα θέμα αρχής και προϋπόθεση για τις μεταγραφές βουλευτών την παραίτησή του από τα έδρανα, στα οποία εκλέχτηκαν με άλλο κόμμα και πλέον έχει αλλάξει τη θέση αυτή, όπως φάνηκε στις περιπτώσεις της Ράνιας Θρασκιά, ή του Πέτρου Παππά.

Ο ίδιος ο βουλευτής (πρώην πλέον) Αρκαδίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάει σε άλλο κόμμα, αλλά επιστρέφει στην καθημερινή του ζωή.

Σφοδρή αντίδραση από Δούκα, Γερουλάνο

Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου προκαλεί ήδη αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν πρόκειται για μία κίνηση περιορισμένης επίδρασης, αλλά ερμηνεύεται ως δείγμα των διαθέσεων της ηγεσίας, για το πώς αντιμετωπίζει το βαθύ πολιτικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Δούκας και Γερουλάνος τοποθετήθηκαν με σαφήνεια εναντίον της διαγραφής.

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την άποψη ότι με τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, ούτε βελτιώνεται η εικόνα του Κινήματος.

«Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου», σημειώνει ο δήμαρχος Αθήνας.

Και τόνισε: «Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί μια τέτοια κίνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα» πρόσθεσε.

Νίκος Παπανδρέου: Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας

Τη διαφωνία του με τη διαγραφή από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εξέφρασε και ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νίκος Παπανδρέου.

«Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας» τονίζει και προσθέτει: «Το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση. Η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, το οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης».

Υπέρ του Ανδρουλάκη η Διαμαντοπούλου

Στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου τάχθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δείχνοντας έτσι όχι μόνο την πλήρη ταύτιση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις συμμαχίες που διαμορφώνονται ενόψει και μετά το συνέδριο.

Σε συνέντευξή στον flash 99,4 με τον Γιάννη Μαγκριώτη, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ρα εξής:

«Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός «Μαξίμου gate», ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του.

Η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας. …και ίσως να είναι πολύ νωρίς, αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον».

Κατρίνης: Τα πειθαρχικά μέτρα δεν βοηθούν – αιχμές και για τις δημόσιες τοποθετήσεις

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «η συντριπτικη πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτικη αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νικη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση».

«Η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας», πρόσθεσε.

Κατά και ο Χριστοδουλάκης

Εναντίον της διαγραφής τάχθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, λέγοντας ότι «δεν πρέπει να διαγραφεί κανείς, η ενότητα του κόμματος δεν σφυρηλατείται με διαγραφές αλλά με σύνθεση».

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει «αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιεί τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό… η προοπτική του χώρου αλλά και η διεύρυνση, το μεγάλωμα, το άνοιγμα του χώρου, δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Υπερασπίστηκε την παρουσία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε ήταν από αυτούς που πήγαιναν στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν μέχρι το ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον στα πολύ δύσκολα όταν άλλοι λάκιζαν».

Τσουκαλάς: Όλα τα τύμπανα πρέπει να είναι συντονισμένα

«Πρέπει όλα τα τύμπανα να είναι συντονισμένα και να χτυπάνε στον ίδιο ρυθμό», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς παίρνοντας θέση υπέρ της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου.

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84, υπογράμμισε ότι η διαγραφή ήταν «αποτέλεσμα σειράς δηλώσεων του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και συνδέεται με τοποθετήσεις του στις οποίες υιοθετεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «λευκή απεργία» του κ. Κωνσταντινόπουλου, στον οποίο καταλόγισε ότι το τελευταίο διάστημα, κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις, το πρόγραμμα ή τους πολιτικούς του στόχους, αλλά αποκλειστικά για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ, ενώ τόνισε πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι ο πρόεδρος που διαγράφει με το παραμικρό».

Σχολιάζοντας την κίνηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου και πριν τις εκλογές, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως ο Αρκάς βουλευτής «συστηματικά, δεν στήριζε τις επίσημες επιλογές του κόμματος. Το γεγονός ότι δεν βρήκε να αρθρώσει ούτε λέξη για την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, αλλά και τη μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει ότι στην ουσία υιοθετεί πλήρως το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας».

Υπέρ της διαγραφής ο Γλαβίνας

Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου και στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας συμφώνησε με τη διαγραφή.

«Είναι προφανές ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπονόμευε τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι καμία προειδοποίηση (για άλλους βουλευτές), είναι μια πράξη αυτοσεβασμού της παράταξης», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Πρόσθεσε ότι ήταν δικαιολογημένη κίνηση και τόνισε ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και την συμπεριφορά του. Επεσήμανε ότι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν βελτιώνεται ανοίγοντας συνέχεια σελίδες εσωστρέφειας για ζητήματα που έχουν κλείσει.

