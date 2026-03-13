ΠΑΣΟΚ: Θύελλα με τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου – Δούκας, Γερουλάνος αντιδρούν, προς εκρηκτικό συνέδριο

Η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο την ώρα που το ΠΑΣΟΚ είναι σε προσυνεδριακή διαδικασία και ενώ οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν το πρόβλημα στασιμότητας του Κινήματος, μπορεί να θεωρείται από πολλές πλευρές ως αναμενόμενη, ταυτόχρονα όμως εκλαμβάνεται και ως μία απεγνωσμένη προσπάθεια της ηγεσίας να ελέγξει με πειθαρχικά μέτρα, όχι μόνο τη σημερινή κατάσταση, αλλά και την «επόμενη ημέρα».

Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζει την απόφαση ως «πυγμή» από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο στελέχη του ΠΑΣΟΚ διαφωνούν κάθετα με αυτή την κίνηση, ιδίως την ώρα που επιχειρείται «διεύρυνση» με επιστροφές και μεταγραφές στελεχών.

Η διαγραφή «πάγωσε» την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι μόνο, διαμορφώνει ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα ενόψει του συνεδρίου, ενισχύει ένα «φοβικό» κλίμα ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλες διαγραφές, ενώ εγείρει ενστάσεις και για την «επιλεκτικότητας» της ηγεσίας: Ήταν, για παράδειγμα, η Άννα Διαμαντοπούλου η πρώτη που ναρκοθέτησε το εγχείρημα της διεύρυνσης με τις αιχμές της για την μεταγραφή του Θεοδόση Πελεγρίνη.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον σε ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί το συνέδριο, όταν οι διαφορετικές απόψεις και η κριτική – υπονόμευση, τη λέει η Χαριλάου – αντιμετωπίζονται με διαγραφές.

«Θα επιτραπεί να πούμε κάτι που η ηγεσία θα θεωρήσει ενοχλητικό ή θα μοιράζει διαγραφές από το βήμα του συνεδρίου» αναρωτιόταν σκωπτικά και με θλίψη, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για τον τρόπο που κινείται πλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου με την παράδοση της έδρας

Η επιλογή που έκανε το πρωί της Παρασκευής ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος να παραιτηθεί από βουλευτής, παραδίδοντας την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ εξέθεσε την ηγεσία του Κινήματος, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε παλαιότερα θέμα αρχής και προϋπόθεση για τις μεταγραφές βουλευτών την παραίτησή του από τα έδρανα, στα οποία εκλέχτηκαν με άλλο κόμμα και πλέον έχει αλλάξει τη θέση αυτή, όπως φάνηκε στις περιπτώσεις της Ράνιας Θρασκιά, ή του Πέτρου Παππά.

Ο ίδιος ο βουλευτής (πρώην πλέον) Αρκαδίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάει σε άλλο κόμμα, αλλά επιστρέφει στην καθημερινή του ζωή.

Σφοδρή αντίδραση από Δούκα, Γερουλάνο

Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου προκαλεί ήδη αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν πρόκειται για μία κίνηση περιορισμένης επίδρασης, αλλά ερμηνεύεται ως δείγμα των διαθέσεων της ηγεσίας, για το πώς αντιμετωπίζει το βαθύ πολιτικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Δούκας και Γερουλάνος τοποθετήθηκαν με σαφήνεια εναντίον της διαγραφής.

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την άποψη ότι με τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, ούτε βελτιώνεται η εικόνα του Κινήματος.

«Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου», σημειώνει ο δήμαρχος Αθήνας.

Και τόνισε: «Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί μια τέτοια κίνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα» πρόσθεσε.

Κατρίνης: Τα πειθαρχικά μέτρα δεν βοηθούν – αιχμές και για τις δημόσιες τοποθετήσεις

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «η συντριπτικη πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτικη αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νικη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση».

«Η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας», πρόσθεσε.

Υπέρ της διαγραφής ο Γλαβίνας

Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου και στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας συμφώνησε με τη διαγραφή.

«Είναι προφανές ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπονόμευε τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι καμία προειδοποίηση (για άλλους βουλευτές), είναι μια πράξη αυτοσεβασμού της παράταξης», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Πρόσθεσε ότι ήταν δικαιολογημένη κίνηση και τόνισε ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και την συμπεριφορά του. Επεσήμανε ότι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν βελτιώνεται ανοίγοντας συνέχεια σελίδες εσωστρέφειας για ζητήματα που έχουν κλείσει.

Διαβάστε επίσης:

Παπανδρέου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει μόνο όταν μας αρέσει αυτούς που προστατεύει

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

ΚΚΕ: Καταγγέλλει ενεργή εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο