Παπανδρέου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει μόνο όταν μας αρέσει αυτούς που προστατεύει

Παρέμβαση-προειδοποίηση για την υποχώρηση του διεθνούς δικαίου, με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και την αντίδραση της Τεχεράνης, πραγματοποίησε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Σε ομιλία του στη συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια ακόμη περιφερειακή σύγκρουση. Η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χωρίς απόφαση του ΟΗΕ, και χωρίς πολυμερή διαβούλευση, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή».

Προσέθεσε, δε, ότι «το να αντιτίθεσαι σε αυτόν τον πόλεμο δεν σημαίνει ότι στηρίζεις το ιρανικό καθεστώς. Έχουμε καταδικάσει εδώ και καιρό την καταπίεση του λαού του, την πάταξη των δικαιωμάτων των γυναικών, τα δημοκρατικά του ελλείμματα. Αλλά το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει μόνο όταν μας αρέσει αυτούς που προστατεύει».

Συγκεκριμένα, ο Γ. Παπανδρέου σημείωσε τα εξής:

Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Sánchez που συγκάλεσε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου μας. Η βαρύτητα της στιγμής απαιτεί ακριβώς αυτή τη συλλογική σκέψη — και αυτή τη συλλογική αποφασιστικότητα.

Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον ίδιον για το θάρρος του, τη φωνή του και τη σταθερή του στάση υπέρ ενός δίκαιου κόσμου, ενός κόσμου που στηρίζεται στο κράτος δικαίου και στο διεθνές δίκαιο. Αυτή δεν είναι μόνο μια ηθική επιλογή. Είναι η μόνη ρεαλιστική. Είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για ειρήνη και να βάλουμε φρένο στην κατάχρηση δύναμης από τους ισχυρούς.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια ακόμη περιφερειακή σύγκρουση. Η στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χωρίς απόφαση του ΟΗΕ, και χωρίς πολυμερή διαβούλευση, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή. Μια στροφή που πρέπει να την ονομάσουμε καθαρά: από τη δύναμη του δικαίου στο δίκαιο του ισχυρού. Η αντίδραση του Ιράν, που τώρα αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή, επιβεβαιώνει ότι αυτή η κλιμάκωση έχει συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει πλήρως.

Να είμαι ξεκάθαρος: το να αντιτίθεσαι σε αυτόν τον πόλεμο δεν σημαίνει ότι στηρίζεις το ιρανικό καθεστώς. Έχουμε καταδικάσει εδώ και καιρό την καταπίεση του λαού του, την πάταξη των δικαιωμάτων των γυναικών, τα δημοκρατικά του ελλείμματα. Αλλά το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει μόνο όταν μας αρέσει αυτούς που προστατεύει. Αυτή ακριβώς είναι η αξία του. Μια διεθνής τάξη που υποχωρεί μπροστά στους ισχυρούς δεν είναι τάξη.

