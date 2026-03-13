Η επίμονη άρνηση Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές: Η «στρατηγική της σταθερότητας» και γιατί ξορκίζει τον ανασχηματισμό

Από την πρώτη στιγμή που γαλάζια και κυβερνητικά στελέχη πήραν στα χέρια τους τις δημοσκοπήσεις, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο έως και τρεις μονάδες, στο μυαλό πολλών άρχισε να τρέχει η σκέψη της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες προκειμένου η ΝΔ να εκμεταλλευθεί όχι μόνο το μομέντουμ της ανόδου αλλά και τiς διαθέσεις της πλειονότητας της κοινής γνώμης να συσπειρωθεί γύρω από το αίτημα της πολιτικής σταθερότητας.

Αυτή η σκέψη κάποια στιγμή μετατράπηκε και σε εισήγηση σε συνεργάτες κοντά στον πρωθυπουργό και έφτασε ακόμη να συζητείται και από υπουργούς.

Όμως όλες οι σκέψεις για πρόωρες εκλογές σκόνταψαν στην κάθετη αντίθεση του πρωθυπουργού που είπε για ακόμη μια φορά «όχι» στα σενάρια της πρόωρης διάλυσης της Βουλής. Φαίνεται όμως πως αυτό το ιδιωτικό «όχι» δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει η συζήτηση και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε χθες να κλείσει ο ίδιος το θέμα δημοσίως με την συνέντευξη που έδωσε στο iefimerida και τη Σοφία Γιαννακα.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να κλείσει χωρίς αστερίσκους τα σενάρια πρόωρων εκλογών, καθώς γνωρίζει ότι οποιαδήποτε υπόνοια περί εκλογικού αιφνιδιασμού θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην εικόνα της κυβέρνησης προς ένα εκλογικό σώμα που, σε συνθήκες διεθνούς ανασφάλειας, αναζητεί προβλεψιμότητα και συνέχεια. Με αυτή την έννοια, η απόρριψη των πρόωρων εκλογών έρχεται να υπηρετήσει το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης: ότι η χώρα χρειάζεται σταθερό ορίζοντα, καθαρή κατεύθυνση και εξάντληση της τετραετίας.

Στην πραγματικότητα, ο πρωθυπουργός θέλησε να δείξει ότι δεν πολιτεύεται με όρους συγκυριακού τακτικισμού, αλλά με όρους κυβερνητικής συνέχειας. Και αυτό, για μια παράταξη που έχει επενδύσει όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια στην έννοια της «κανονικότητας», έχει ιδιαίτερη σημασία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η άρνησή του να κλείσει το θέμα του ανασχηματισμού που άνοιξε από την αρχή του χρόνου και συνδέθηκε με ένα restart της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και με μια ανάγκη αξιοποίησης στελεχών από διάφορες τάσεις εντός του κόμματος καθώς μπαίνουμε στην τελευταία προεκλογική χρονιά. Η συζήτηση αυτή άλλωστε επανέρχεται σχεδόν πάντοτε σε περιόδους πολιτικής πίεσης ή αλλαγής συσχετισμών. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να τη διακόψει, εκπέμποντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στο έργο της και όχι να αναλωθεί σε εσωτερικές ανακατατάξεις.

Πρόκειται για μια στάση που εξυπηρετεί διπλό σκοπό. Από τη μία πλευρά, ανακόπτει τη γνωστή παραφιλολογία που, όταν φουντώνει, τροφοδοτεί εσωκομματικές προσδοκίες, προσωπικές στρατηγικές και ένα κλίμα εσωστρέφειας. Από την άλλη, καλλιεργεί την εικόνα μιας κυβέρνησης που δεν λειτουργεί υπό το κράτος νευρικών αντανακλαστικών.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να πείσει ότι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι εικόνες εσωτερικής αναστάτωσης. Είτε πρόκειται για πρόωρες εκλογές είτε για ανασχηματισμό, το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει είναι ότι δεν συντρέχει λόγος διατάραξης της κυβερνητικής συνέχειας. Με άλλα λόγια, το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να εμφανιστεί ως κέντρο διαχείρισης εσωτερικών ισορροπιών, αλλά ως κέντρο λήψης αποφάσεων σε μια δύσκολη συγκυρία. Και δεν θέλει να χαθεί επίσης η εικόνα άμεσων αντανακλαστικών και στιβαρής διαχείρισης προβλημάτων που κερδήθηκε με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός μέσα από τις αναφορές του στον πόλεμο επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ευθύνης στην περιοχή. Η αναφορά στην ασφάλεια της χώρας, αλλά και στη στήριξη της Κύπρου, δεν γίνεται μόνο για λόγους εξωτερικής πολιτικής. Έχει και εσωτερική πολιτική λειτουργία. Ενισχύει την εικόνα μιας κυβέρνησης που δεν παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις, αλλά κινείται στο πλαίσιο συμμαχιών, υποχρεώσεων και στρατηγικών επιλογών. Έτσι, η εξωτερική πολιτική μετατρέπεται σε επιχείρημα ηγετικής επάρκειας.

Ο Κ. Μητσοτάκης όμως, με την συνέντευξη του, δεν επιχείρησε απλώς να απαντήσει σε επιμέρους ερωτήματα της επικαιρότητας. Επιχείρησε να διαμορφώσει και ένα συνολικό πολιτικό πλαίσιο. Και στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική σταθερότητα επανέρχεται ως θεμελιώδες ζητούμενο. Όχι πια μόνο ως προεκλογικό σύνθημα, αλλά ως όρος κυβερνησιμότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξωτερικών πιέσεων. Η διατύπωση και μόνο του ερωτήματος «σκεφτείτε να υπήρχε κυβέρνηση συνεργασίας και να έπρεπε να πάρει απόφαση για το αν θα σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο» λειτουργεί στο μυαλό πολλών ψηφοφόρων ως εικόνα δυσλειτουργίας και καθυστέρησης σε μια γεωπολιτική στιγμή που οι ακαριαίες αποφάσεις και η ταχύτητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Η αφήγηση αυτή λειτουργεί τόσο αμυντικά, απαντά στην κόπωση για τα 6,5 χρόνια εξουσίας, όσο και επιθετικά, εντείνοντας την πίεση στην κατακερματισμένη αντιπολίτευση.

Υπό αυτή την έννοια, η συνέντευξη είχε και προγραμματικό χαρακτήρα. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε κινήσεις τακτικής, αλλά σε μια στρατηγική μεσοπρόθεσμου ορίζοντα. Θέλει να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που, παρά τη φθορά της εξουσίας και τις πιέσεις της συγκυρίας, εξακολουθεί να επενδύει στη διάρκεια και όχι στον αιφνιδιασμό.

Με τη συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κλείσει δύο συζητήσεις που θα μπορούσαν να απορρυθμίσουν την κυβερνητική εικόνα, εκείνη των πρόωρων εκλογών και εκείνη του ανασχηματισμού και ταυτόχρονα να ανοίξει ξανά, τώρα υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής αναταραχής, μία άλλη περισσότερο στρατηγική: τη συζήτηση για το ποιος μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα σε ένα διεθνές τοπίο που γίνεται ολοένα πιο ασταθές. Η σταθερότητα που σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις φαινόταν να έχει κουράσει ως αφήγημα ή ως δίλημμα τώρα λόγω του πολέμου επανέρχεται δριμύτερη. Ετσι το εκλογικό αφήγημα του 2027 φαίνεται να έχει ήδη χαραχθεί: Η σταθερότητα ως επιχείρημα, η ισχύς ως αποτέλεσμα, η συνέχεια ως επιλογή.

