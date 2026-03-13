search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:23
13.03.2026 10:15

Ποιοι… δυσαρεστήθηκαν από τα δύο «όχι» του Μητσοτάκη

13.03.2026 10:15
mitsotakis_giannaka_new

Δύο «όχι» κυριάρχησαν στη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού: όχι σε πρόωρες εκλογές και όχι σε ανασχηματισμό.

Τα δύο όχι δεν αποτελούν έκπληξη για όσους ξέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αποδείξει ότι επιδιώκει πάση θυσία να ολοκληρώνει την τετραετή κυβερνητική θητεία και έχει… απέχθεια στους ανασχηματισμούς.

Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν εντός της ΝΔ: αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να στηθούν κάλπες όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου η «γαλάζια» παράταξη να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία (έχει «τσιμπήσει» στις δημοσκοπήσεις), αλλά και αυτοί που… ράβουν υπουργικά κοστούμια και τώρα θα πρέπει να τα βάλουν στη… ναφθαλίνη.

Πάντως, πηγές εντός της ΝΔ λένε ότι ειδικά για τον ανασχηματισμό, αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν κρατήσει πολύ, τότε ο Μητσοτάκης ίσως κάνει κάποιες κινήσεις λίγο πριν το συνέδριο του κόμματος στα μέσα Μαΐου.

