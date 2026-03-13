Ποιοι… δυσαρεστήθηκαν από τα δύο «όχι» του Μητσοτάκη

Δύο «όχι» κυριάρχησαν στη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού: όχι σε πρόωρες εκλογές και όχι σε ανασχηματισμό.

Τα δύο όχι δεν αποτελούν έκπληξη για όσους ξέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αποδείξει ότι επιδιώκει πάση θυσία να ολοκληρώνει την τετραετή κυβερνητική θητεία και έχει… απέχθεια στους ανασχηματισμούς.

Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν εντός της ΝΔ: αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να στηθούν κάλπες όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου η «γαλάζια» παράταξη να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία (έχει «τσιμπήσει» στις δημοσκοπήσεις), αλλά και αυτοί που… ράβουν υπουργικά κοστούμια και τώρα θα πρέπει να τα βάλουν στη… ναφθαλίνη.

Πάντως, πηγές εντός της ΝΔ λένε ότι ειδικά για τον ανασχηματισμό, αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν κρατήσει πολύ, τότε ο Μητσοτάκης ίσως κάνει κάποιες κινήσεις λίγο πριν το συνέδριο του κόμματος στα μέσα Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος παίρνει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Ραν ταν Πλαν» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ